El Bolillero semanal de EXTRA

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla de desvío

A la persistente y elogiable tarea que ha acometido el ingeniero civil Oscar Potetti con su proyecto de realizar la Autovía de la Ruta Nacional N º 5 en un período presidencial, sumado a la propuesta priorizar la finalización del tramo de 20 kilómetros de autovía en la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Suipacha, se le contrapone la dura realidad de las rutas destruidas que ponen en riesgo a las personas que las transitan y además golpean el bolsillo de quienes mueven la economía. Hay un costo humano y material del desastre vial. Cada bache se paga en más combustible, neumáticos que se gastan antes de lo previsto, camiones que pasan más tiempo en el taller y entregas que llegan tarde o no llegan. El costo del abandono vial recae sobre el transporte de cargas, que ve como se erosiona su productividad y su rentabilidad. El Gobierno desvía la mirada y casi no ejecuta los recursos asignados por ley a obras de vialidad.

Bolilla de apertura

El Centro Universitario Nuevejuliense (CUN) abrió la inscripción para las becas habitacionales, una práctica que la institución brinda año a año para aquellos estudiantes que quieran cursar sus estudios universitarios en la ciudad de La Plata. La inscripción es desde el lunes 2 de noviembre y los interesados deberán retirar las planillas con la respectiva información y formulario de inscripción en Robbio 323 en el horario de 7:00 a 13:00 hs.

La inscripción cierra el 11 de diciembre de 2026, fecha límite para la entrega de las planillas con la información solicitada.

Si se desea que las planillas sean enviadas por mail deben contactarse a: [email protected]

Bolilla de denuncia

Vecinos del barrio Los Sauces denunciaron la presunta aplicación de un producto químico en un sauce ubicado en la plaza Vélez Sarsfield y Tucumán. El municipio llevó adelante una intervención en el lugar donde Personal de la Dirección de espacios Verdes verificó la situación y colocó cintas perimetrales para delimitar el sector y evitar que las personas se acerquen al árbol, como medida preventiva, preservando la seguridad de quienes concurren a este espacio público.

Bolilla de habilitación

La provincia introdujo cambios en el Marco Regulatorio Eléctrico para permitir que las cooperativas y sociedades de economía mixta que tienen concesiones municipales puedan generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables para abastecer a sus propios asociados y usuarios. Se incorpora la figura del “auto generador comunitario” a la ley 11.769 y establece que estas entidades podrán producir electricidad mediante fuentes renovables, siempre que destinen total o parcialmente esa generación a cubrir la demanda dentro de su área de concesión.

Bolilla de incomprensión

El Círculo Médico de 9 de Julio (ubicado en Cavallari 672) concentra sus horarios de atención al público y de trámites administrativos (como el expendio de bonos o gestiones con obras sociales como IOMA y PAMI) en una franja reducida por la mañana —de 8:00 a 10:00 horas— debido a varios factores estructurales y operativos: Estructura administrativa reducida. El Círculo Médico funciona como una entidad de gestión gremial/profesional y de servicios para los médicos asociados, no como un hospital o clínica de guardia con personal administrativo las 24 horas. Cupos y alta demanda: La alta concurrencia de afiliados (en especial de obras sociales provinciales como IOMA / PAMI o planes de salud con alta demanda) se argumenta, supera la capacidad operativa de atención diaria de la sede, lo que agota rápidamente los cupos disponibles por jornada.

Restricciones presupuestarias y de honorarios: Las tensiones financieras, atrasos en los pagos o conflictos recurrentes con las obras sociales y prepagas han llevado a momentos de restricción de prestaciones, cortes de crédito o sobrecarga en la tramitación de bonos y autorizaciones, concentrando el flujo de gente en ventanas de tiempo muy acotadas, que fastidian el ánimo de los que concurren a buscar la autorización o el bono.

No obstante, no es normal ni aceptable desde el punto de vista del servicio al paciente, pero lamentablemente es una práctica frecuente en muchos Círculos Médicos del interior del país o de localidades pequeñas.

Esta reducción extrema del horario de atención presencial (por ejemplo, de 8:00 a 10:00 o de 10:00 a 12:00) suele responder a criterios administrativos internos de la entidad para procesar los trámites con los auditores médicos o simplemente a restricciones de personal. Sin embargo, esto vulnera tu derecho al acceso a la salud y genera barreras burocráticas injustificadas que la mayoría no entiende.

Bolilla desproporcionada

Un aumento considerable en el costo de los peajes decididos por Pentavía, el concesionario de la Ruta Nacional 5 ha disparado las más varias críticas. La carretera que une Luján con Santa Rosa, La Pampa, tiene tres estaciones de cobro: Olivera, Nueve de Julio y Trenque Lauquén. Los usuarios saben que ahora, luego del fuerte incremento -los automóviles abonarán $8.600 por el pago manual-.

Organizaciones de usuarios viales y especialistas del sector económico plantean severas críticas a la estructura de aumentos:

Desproporción frente a la calidad del servicio: El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y referentes del sector sostienen que las subas no se traducen en mejoras de fondo en la infraestructura vial. Denuncian que los fondos se destinan principalmente a mantener la estructura burocrática de las concesionarias y que las rutas continúan en estados deplorables o peligrosos.

Impacto inflacionario e «impuesto al tránsito»: Los críticos señalan que el peaje actúa en la práctica como un impuesto indirecto que encarece significativamente los costos de logística y transporte de carga, trasladándose de manera directa a los precios finales de los alimentos y bienes de consumo general.

Se cuestiona que los nuevos esquemas de concesión a largo plazo usualmente contemplan tareas básicas de conservación (como bacheo o corte de pasto) pero carecen de planes concretos para la construcción de nuevas autovías o autopistas que incrementen la seguridad y la capacidad vial.

Bolilla con aclaraciones

La provincia de Buenos Aires incorporó nuevas disposiciones a su Código de Tránsito para establecer las prioridades de paso en las bocacalles y encrucijadas. La norma mantiene como regla general la prioridad para el vehículo que se aproxima por la derecha, pero detalla una serie de excepciones que los conductores deben tener en cuenta.

Existía un vacío legal desde la sanción del Código de Tránsito en 2009. Hasta ahora la normativa permitía velocidades superiores en las vías principales, pero no aclaraba expresamente que un vehículo que llegaba desde la derecha perdía su prioridad cuando ingresaba desde una calle de menor jerarquía. Entre las situaciones en que se pierde esa prioridad figuran la existencia de señalización en contrario, el cruce de vehículos ferroviarios y el paso de ambulancias, patrulleros y otros vehículos de urgencia cuando circulan en cumplimiento de sus funciones y con las señales de advertencia correspondiente.

Bolilla de Humor

El gallego, el burro y el supositorio

El gallego empezó a trabajar como ayudante del veterinario.

– Escucha Manolo que tengo que salir y voy con mucha prisa, haz el favor de ir a la sala tres donde está el burro con problemas gástricos y le pones este supositorio por el recto.

Manolo se acerca donde el burro y empieza a darles vueltas con el supositorio en la mano.

– Pues que no le veo el recto por ningún lao…

Sigue buscando y masculla: «Este jodido burro ¿no estará vacilando conmigo y escondiéndolo? Joder”.

Sigue tocándolo y al cabo de un rato exclama: «¡Coño! burro de la ostia como tu sigas escondiéndome el recto, voy a meterte este supositorio por todo el culo!»