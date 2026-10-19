El Bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas y sacamos algunas para marcar temas que dejó la semana

Bolilla que preocupa

La donación de sangre enfrenta desde hace tiempo, una crisis con consecuencias inmediatas para la salud pública. El descenso sostenido en la cantidad de donantes, especialmente entre quienes lo hacen de manera voluntaria y habitual, pone en alerta la capacidad del sistema para responder a emergencias, realizar cirugías y sostener tratamientos críticos.

La preocupación por la caída de donantes de sangre, dispara una aseveración que parte desde el Ministerio de Salud bonaerense: se necesitaría el doble de voluntarios para superar la emergencia, que por las cifras difundidas vienen bajando paulatinamente.

Bolilla risueña

La provincia de Buenos Aires estableció nuevos criterios para los exámenes prácticos destinados a obtener la licencia de conducir. A partir de esta disposición, quienes tramiten por primera vez el carnet para automóviles y rindan la prueba con un vehículo de caja automática tendrán una habilitación limitada a ese tipo de transmisión.

La medida fue comunicada el martes 13 de octubre y se enmarca en la Circular 11/2026, que apunta a unificar los criterios utilizados para evaluar a los aspirantes a obtener la Licencia Nacional de Conducir.

Según lo dispuesto, en esos casos deberá incorporarse en el campo de observaciones de la licencia la leyenda: “Conduce únicamente vehículos con transmisión automática”. Esto significa que el titular no estará autorizado a manejar automóviles con caja manual.

¿Qué pasa si se rinde con un auto manual?

Quienes realicen y aprueben el examen práctico con un vehículo de transmisión manual podrán acreditar también las habilidades específicas que requiere ese sistema, como el manejo del embrague, la coordinación con el acelerador y la selección de las marchas.

En cambio, una prueba realizada con un automóvil automático no permite evaluar esas destrezas, ya que el vehículo realiza los cambios de marcha sin que el conductor tenga que accionar un embrague ni seleccionar manualmente las velocidades.

Por ese motivo, la nueva disposición establece que aprobar el examen con un auto automático no alcanza para presumir que la persona está capacitada para conducir uno manual.

¿A quiénes alcanza la medida?

El criterio informado está dirigido a las personas que soliciten por primera vez la licencia para conducir automóviles y rindan el examen práctico con un vehículo automático.

De esta manera, el tipo de vehículo utilizado durante la evaluación determinará el alcance de la habilitación. La distinción busca que el carnet refleje las capacidades efectivamente evaluadas durante la prueba.

Las opiniones en redes no tuvieron desperdicio:

-Tengo un auto eléctrico ¿debo sacar la licencia en Edenor?

-Si rendís con un auto blanco no podrás manejar uno rojo.

-Aprendí a manejar con caja de 3ra. ¿puedo manejar con caja de 6ta.?

-Si tengo un gasolero ¿puedo rendir con un naftero?

-Si tenés dos autos, ¿tenés que tener dos carnet?

La lista se convirtió en interminable.

Sin embargo también los hubo quiénes encontraron razonable la medida.

Bolilla de señalamiento

La concejal Nancy Grizutti (Fuerza Patria) utilizó las redes sociales para indicar la falta de recolección de basura durante 15 días, exponiendo con imágenes y filmaciones el estado de abandono de algunos lugares puntuales con basura acumulada en la vía pública y también de un espacio público ‘totalmente abandonado’ dijo y agregó ‘acá falta municipio’ para señalar la falencia. Y se preguntó por la dualidad que existe entre multar al propietario por un terreno abandonado y como hacer cuando el infractor es el propio municipio.

Bolilla de concientización

El Centro de Diagnóstico por Imágenes ‘Fotón’ que funciona dentro de la Clínica Independencia realizó una donación de estudios mamográficos gratuitos destinados a vecinas de la ciudad. Según se informó, la iniciativa se lleva adelante con la secretaría de Salud de la municipalidad de 9 de Julio. Es sabido que esta propuesta, como otras, tiene el objetivo de facilitar el acceso a los estudios preventivos y promover la importancia de realizarse controles mamarios periódicos, al menos una vez al año, de acuerdo con la edad, los antecedentes personales y las indicaciones médicas.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres y representa la principal causa de muerte por cáncer en Argentina y en el mundo y a través de esta acción conjunta se busca reforzar la concientización sobre la importancia de la detección temprana.

Bolilla de cambio

La subsecretaria de Seguridad y Tránsito de la municipalidad ha informado sobre modificaciones en el Código de Tránsito de la provincia y que aprobó recientemente el Senado bonaerense. Hay nuevas pautas de prioridad de paso en la circulación. ¿Cuáles son?: los conductores que deben ingresar o cruzar rutas, avenidas, autopistas y otras vías de mayor jerarquía deberán detenerse y ceder el paso a los vehículos que circulen por ellas. El cambio apunta a brindar mayor claridad sobre las prioridades en las intersecciones y evitar interpretaciones contradictorias, especialmente en situaciones en las que un vehículo llega desde la derecha por una calle de menor jerarquía. También busca unificar criterios de circulación y contribuir a una mayor seguridad vial y se recomienda una conducción responsable y segura.

Bolilla de incumplimiento

La empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) informó que se encuentra vigente por tiempo limitado un nuevo plan de pago que brinda la opción de abonar períodos adeudados en hasta 10 cuotas sin interés de financiación, con un 30 por ciento de anticipo. Como en otras oportunidades, el plan está dirigido a las personas usuarias del área de concesión que adeuden tres o más comprobantes. Quedan excluidos los casos que se encuentren judicializados, los usuarios oficiales y quienes tengan aviso de corte.

Los usuarios interesados en regularizar su situación financiera pueden gestionar su Plan de Financiación comunicándose al Centro de Atención Telefónica 0810-999-2272, de lunes a viernes de 8 a 18 horas; de manera presencial en los Centros de Atención de ABSA o a través de la web: www.aguasbonaerenses.com.ar

Los usuarios para poder realizar trámites -comerciales u operativos- deben tener a mano la Unidad de Facturación.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) exige la regularización de deudas mediante sus planes de pago, como el mencionado, pero al mismo tiempo incumple con la reparación de veredas o roturas ocasionadas por sus operarios, se genera una clara asimetría y un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales como prestadora del servicio público.

Legalmente se activa un conflicto de obligaciones recíprocas bajo el marco de la Defensa del Consumidor y las normativas vigentes en la provincia de Buenos Aires, pero…a ABSA nadie le hace cumplir lo que incumple.

Bolilla de aumento

La tarifa básica de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumentó desde el jueves 15 de octubre a $114.105,99, según estableció una resolución del Ministerio de Transporte bonaerense publicada en el Boletín Oficial. La actualización del 17,56% alcanza a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para determinar los valores de las restantes categorías del cuadro tarifario del servicio.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un tema que genera un debate constante entre los conductores argentinos. Mientras que su propósito teórico es la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente, la falta de mantenimiento en las calles y rutas y la percepción de burocracia hacen que muchos la consideren un simple mecanismo de recaudación.

El propósito oficial es Seguridad vial: detectar fallas graves que el conductor común no ve a simple vista, como problemas en los frenos, amortiguadores desgastados o fallas en la dirección. Esto ayuda a prevenir accidentes por fallas mecánicas.

Control ambiental: Mide la emisión de gases contaminantes y los ruidos vehiculares, buscando reducir el impacto ambiental del parque automotor.

Control de luces y neumáticos: Obliga a mantener las luces en correcto funcionamiento y las gomas con el dibujo mínimo legal, dos factores críticos para manejar de noche o con lluvia.

Por qué se la crítica (El argumento del «saca plata»). Estado de las rutas y calles: Los conductores argumentan que de nada sirve tener el auto perfecto si los baches, lomos de burro sin señalizar y cráteres de las rutas o zonas urbanas (vía pública) destruyen el tren delantero a los pocos días de hacer la verificación.

Falta de control real: Existe la percepción de que los autos que están en pésimo estado y representan un peligro real (muchas veces transportes viejos o vehículos comerciales) circulan igual sin oblea, mientras que se multa al conductor particular que tiene el auto cuidado pero se le venció el turno.

Costo económico: El valor del trámite aumenta de forma constante, lo que se siente como un impuesto encubierto más que como un servicio de seguridad.

Bolilla alarmante

Solo 19 de cada 100 estudiantes argentinos de 15 años están escolarizados, cursan el año correspondiente a su edad y alcanzan los conocimientos mínimos en lectura y matemáticas. Así lo señala el Índice de resultados Escolares (IRE) elaborado por ‘Argentinos por la Educación’, que ubica al país en el séptimo puesto entre nueve naciones analizadas.

Bolilla de Humor

El Curro era un famoso torero y tenía un vecino chino que, cada vez que lo veía le decía: ¡Buen día, señol Culo!

El Curro se cansó de corregirlo y un día decidió vengarse. Compró tres perros enormes y cuando vio chino acercarse, los soltó.

Al día siguiente, el chino apareció en la comisaría desesperado:

– ¡Policía! ¡Los pelos del culo no me dejan caminar!

– ¿Cómo que los pelos del culo no te dejan caminar? – dice el policía.

– ¡Sí! ¡Cada vez que camino, los pelos me jalan pala atrás!

– Pues córteselos.

– ¡Eso es lo que quielo hacer! Pero cada vez que intento coltalos…

– ¿Qué pasa?

– ¡Que el culo silba…y los pelos se meten pa’ dentlo!