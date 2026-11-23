

En el barrio Los Aromos hay treinta y dos casas que el Estado les prometió a treinta y dos familias de Nueve de Julio. Siete llegaron al sesenta por ciento de avance. Diez quedaron entre el treinta y cinco y el cuarenta. Las otras quince son cimientos y contrapiso, una cuadrícula de hormigón donde ya crece el pasto. El convenio se firmó durante la gestión de Mariano Edmundo Barroso, y la obra quedó en manos de la Cooperativa de Trabajo Pisolarium Ltda. Según el propio secretario de Vivienda y Urbanismo, Martín Banchero, la cooperativa cobró por adelantado el veinticinco por ciento del valor total. Hecha la cuenta, el municipio pagó el equivalente a ocho viviendas que nunca se entregaron.

Banchero lo reconoció públicamente esta semana entrevistado en «Temprano para todo», en Supernova 97.9, con una franqueza que hay que destacrale . Habló de defectos graves, de paredes que hubo que voltear y de falsas escuadras que se toleraron porque no quedaba otra. Y explicó el problema mejor que cualquier informe técnico. Cuando una obra se presupuesta a menos de la mitad de lo que cuesta, dijo, pasan estas cosas. Pasan, claro. Pero alguien tiene que firmar ese presupuesto. Alguien tiene que mirar los números, compararlos con lo que cuesta una bolsa de cemento en cualquier corralón de la ciudad y decidir que está bien. Esa firma se puso en tiempos de Barroso. Hasta hoy nadie explicó en Nueve de Julio quién evaluó a la cooperativa, con qué antecedentes, ni por qué una oferta tan por debajo del costo real no encendió ninguna alarma en el Palacio Municipal. El hoy empresario nuevejuliense Mariano Barroso, que de presupuestos algo debe saber, tendría que explicarlo.

Banchero cuenta que hoy no puede rescindir el convenio porque perdería el juicio contra la empresa. El municipio, dice, tiene cuatro o cinco abogados frente a una firma con veinticinco especialistas en litigar contra municipios. Mientras tanto, el plan es firmar un convenio nuevo por diez casas y esperar que la Provincia termine las siete más avanzadas. De las treinta y dos prometidas quedarían diecisiete. Las quince restantes van a seguir siendo un contrapiso con promesa.

El representante de Pisolarium era Guillermo Horacio Iglesias, que según el Ministerio Público Fiscal enfrenta un juicio oral por presunta administración infiel en el municipio de Pilar como parte de la gestión de Ducoté, también procesado en esa misma causa. Banchero aclara que Iglesias se desligó de la empresa y que el municipio acciona contra la firma. Pero el secretario contó casi al pasar un detalle que merece atención. Ya en esta gestión, la misma cooperativa terminó la Escuela 5 y tuvo que rehacer trabajos en la Escuela 1. El funcionario asegura que sabía que había algo raro. Se dirá que eran obras en curso, o que la norma obligaba a pedirle presupuesto. Puede ser. Igual queda la pregunta de por qué una empresa con esos antecedentes siguió entrando a las escuelas de la ciudad.

Mientras en los tribunales se discute quién le debe qué a quién, en todo el partido de Nueve de Julio no hay una sola vivienda social en construcción. Lo admitió el mismo funcionario, que también sabe lo que le cuesta un alquiler a una familia trabajadora. Después de once años del mismo signo político al frente del municipio, Los Aromos sigue siendo un barrio de treinta y dos llaves que nadie entregó. Las obras públicas suelen terminar con una placa de bronce, una fecha y el nombre de quien gobernaba. Los Aromos nunca tuvo placa, pero tiene la fecha y tiene el nombre. Tal vez algún día quien firmó aquel convenio quiera volver al barrio y explicarles a las familias que esperan cuánto cuesta, de verdad, un metro de casa.

El Lobo