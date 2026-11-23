El equipo femenino Sub-16 del Club Atlético 9 de Julio conquistó este domingo el Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia tras imponerse por 5-4 en la tanda de penales ante el conjunto anfitrión, El Linqueño. El encuentro decisivo terminó el tiempo reglamentario igualado 2-2, coronó un fin de semana invicto para el conjunto nuevejuliense, que debió remontar un marcador adverso en los primeros minutos y resistir el planteo defensivo del equipo local en el tramo final. El conjunto local tomó la iniciativa en el marcador apenas a los 3 minutos de iniciado el encuentro. Sin embargo, la reacción de Atlético 9 de Julio fue inmediata: a los 12 minutos, Emilia Ugalde Rosenzuaig estableció el empate parcial y, apenas dos minutos después, Julia Cantero capitalizó una jugada de córner corto para revertir el resultado y poner en ventaja a la visita.En el tercer cuarto, El Linqueño consiguió anotar el 2-2 definitivo. A partir de ese momento, el conjunto anfitrión apostó por replegarse y resguardar su área, neutralizando los intentos ofensivos de Atlético hasta el cierre del tiempo regular. En la instancia de definición por penales, la efectividad resultó determinante: las cinco ejecutantes de 9 de Julio convirtieron sus disparos, mientras que el equipo local falló uno de sus intentos, sellando el 5-4 final ante una nutrida parcialidad visitante.
El camino al título
Para alcanzar la definición del domingo, ambos finalistas debieron superar dos instancias eliminatorias disputadas durante la jornada del sábado. En Cuartos de final, Atlético 9 de Julio venció a Bragado Club; Sarmiento derrotó a Huracán; El Linqueño superó a 25 de Mayo; y Saladillo hizo lo propio ante Social. ya en semifinales Atlético eliminó a Sarmiento, mientras que El Linqueño dejó en el camino a Saladillo. El título fue obtenido por una delegación de 20 jugadoras, Maite Avendaño, Julia Cantero (capitana), Sofía Carranza, Sara Chiesa, Isabella Dallochio, Mora Delgado, Helena Di Florio, Isabella D’Elía, Charo González, Sara Keno, Lucía Maidana, Josefina Miranda, Pilar Onel, Alma Ravenna, Clara Romero, Sara Silvera, Sara Tello, Matilde Vanina, Antonia Zúñiga Pírez y Francisca Zúñiga Pírez. Bajo la conducción técnica de Adela Beraza, acompañada por Trinidad Iturralde como asistente técnica y Juan Manuel Rossi en la preparación física,