Los equipos M14, M16 y M18 se ubicaron entre los ocho mejores de la Unión. Perdieron sus partidos, aunque el de los más chicos fue muy parejo.

El Club Atlético 9 de Julio compitió con sus tres divisiones juveniles en el Súper 8 de rugby que organiza la UROBA. Ninguna logró levantar una copa, pero las tres terminaron entre los ocho mejores equipos de la Unión. El torneo se jugó el sábado 7 de noviembre y reunió a los mejores equipos juveniles en las categorías M14, M16 y M18.

Los más chicos, la M14, jugaron la Copa de Plata. Perdieron 47 a 38 con Estudiantes de Olavarría, en un partido muy parejo frente a un club de peso. La M16 disputó la Copa Estímulo y cayó 27 a 10 ante Argentino de Trenque Lauquen. La M18 perdió con el mismo club por 61 a 22.

Más allá de los marcadores, el balance del club es positivo. Los chicos estuvieron a la altura en lo deportivo, y la institución también lo estuvo en lo organizativo y en su representación.

En la M18 hay un cierre de etapa. Varios jugadores dejan la categoría y seguirán su camino de estudios universitarios. Es posible que sigan jugando en clubes de La Plata y de Buenos Aires con los que el Club Atlético mantiene relación. El plantel de la M18 lo integran Matías Astoviza, Felipe Bartolome, Fermín Bracco, Luca Buffoni, Mateo Carrizo, Bautista Conejera, Matías de los Santos, Manuel Defilipi, Luciano Dellarupe, Felipe Dorrego, Juan Pedro Enríquez y Román Francisco. También están Facundo Guarino, Manuel Guzzo, Ignacio Lafulla, Martiniano Moreno, Juan Manuel Rosales, Benjamín Ruiz, Martín Sbezzo, Matías A. Tojo, Tiziano Unsain y Lautaro A. Volta. El cuerpo técnico está a cargo de Marcos Mingote e Ignacio Dorrego. Marcelo Defilipi es el manager de la categoría y Martín Bruzzo, el manager general del club.