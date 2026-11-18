El Gobierno resignó la eliminación de las PASO y ahora busca suspenderlas solo para 2027. Bullrich pidió veinticuatro horas, los aliados ponen precio y el peronismo mira su propia interna.

Por Redacción Extra Digital

La semana política se juega en una sala del Senado. El martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el fueguino Agustín Coto se reunió para tratar la reforma electoral del Gobierno. Compartió el borrador, escuchó a los senadores y pasó a cuarto intermedio sin dictamen. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, se dio un día más y contestó con dos palabras cuando le preguntaron por las firmas: “Mañana veremos”. Este miércoles al mediodía, la comisión vuelve a reunirse.

La aritmética explica la cautela. Para firmar un dictamen hacen falta 10 de los 19 integrantes de la comisión. La Libertad Avanza tiene seis. El interbloque peronista que conduce José Mayans tiene siete y rechaza la suspensión en bloque. Bullrich necesita al menos cuatro aliados entre radicales, Provincias Unidas y Convicción Federal. En el recinto el umbral sube todavía más: por tratarse de una ley electoral, la Constitución exige mayoría absoluta, 37 senadores. Según fuentes del propio oficialismo, faltan alrededor de siete.

El dato político de la semana

El borrador fechado el 14 de noviembre suspende las PASO únicamente durante 2027, como una disposición transitoria que caduca al terminar ese proceso electoral. El Gobierno, que en abril envió al Congreso un proyecto para eliminarlas, resignó ese objetivo para conseguir los votos. Si la ley sale como está, en 2029 la discusión vuelve a empezar.

La letra chica dice todavía más. El texto incorpora, por única vez, las listas colectoras: una misma fórmula presidencial podría aparecer en dos columnas de la Boleta Única en un distrito, mediante un acuerdo de adhesión ante el juez electoral. Suma Ficha Limpia con carácter permanente, elimina los espacios gratuitos de radio y televisión para los partidos y deja los debates presidenciales como obligatorios solo si hay segunda vuelta. Las colectoras son el punto más frágil. Bullrich teme llevarlas al recinto y repetir la derrota de la Ley de Tierras, y el PRO anunció que acompañará la suspensión con un comunicado que no dijo una palabra sobre ellas.

Detrás del debate técnico corre una disputa de poder dentro del oficialismo. La Casa Rosada apartó a Bullrich de la negociación grande y la dejó en manos del ministro del Interior, Diego Santilli, que conversa uno a uno con gobernadores y senadores, con reserva absoluta. En el entorno de los hermanos Milei consideran a la senadora parte interesada: una primaria abierta es el camino natural para quien aspira a competir por la candidatura presidencial. En el propio Gobierno circula la versión de que podría lanzarse en marzo por fuera de La Libertad Avanza. Ella, por ahora, habla de “una reunión tranquila”.

La otra mitad del tablero está en el peronismo. Sin PASO, las candidaturas se definen por las cartas orgánicas de cada partido, y eso le da a Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta del PJ, un margen que una primaria abierta le quitaría frente a Axel Kicillof. El oficialismo lo sabe y por eso desconfía de la unidad peronista a la hora de votar. También sabe lo que le preocupa a los mercados: una primaria que anticipe un mal resultado, como ocurrió en 2019, puede disparar una corrida. Con el riesgo país que cerró la semana pasada en torno a los 939 puntos y un aliado como Donald Trump que perdió el control del Congreso en Estados Unidos, la Casa Rosada quiere reglas de juego cuanto antes.

El calendario aprieta. El Senado tiene prevista para este jueves una sesión con el régimen permanente de discapacidad, la reforma sobre propiedad privada y la adhesión al tratado internacional de patentes. El 25 de noviembre, el Presupuesto 2027 llegaría al recinto de Diputados, con negociaciones abiertas por las universidades, la discapacidad y los reclamos de las provincias. El 30 cierra el período ordinario y el Ejecutivo ya anticipa sesiones extraordinarias en diciembre. Cada voto de un gobernador en una ley se paga en la otra.

La lectura de Extra Digital es que el dictamen probablemente llegue, aunque quizás más liviano, con las colectoras afuera o reescritas para no espantar a nadie. El recinto será otra historia, porque ahí cada senador aliado tiene su provincia, su gobernador y su propia cuenta para 2027. El oficialismo, que llegó a esta discusión prometiendo terminar con las primarias para siempre, puede terminar celebrando una suspensión por única vez. En política, lo transitorio suele durar. Esta vez el propio texto le puso fecha de vencimiento.