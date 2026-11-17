Se acabó el misterio. Amazon MGM Studios confirmó oficialmente que ya hay nuevo James Bond. El elegido es Robert Pattinson. El actor saltó a la fama global con la saga «Crepúsculo», la exitosa saga adolescente adolescente, pasó por una de las entregas de Harry Potter pero supo apostar por el cine de autor y producciones independientes de gran prestigio como «El faro» o «Cosmopolis». Su versatilidad en la gran pantalla se reafirmó cuando asumió el rol de Bruce Wayne en «The Batman» y demostró su destreza en cintas de acción e intriga de alto voltaje como «Tenet», además de las recientes «Duna» y » La Odisea» de Cristopher Nolan, méritos que terminaron por convencer a los productores tras un riguroso proceso de castings y pruebas de cámara.

La competencia por el trono que dejó vacante, y en muy buena posición Daniel Craig, fue muy peleada. Pattinson formaba parte de un selecto grupo de candidatos en el que figuraban nombres muy sonados de la industria británica y europea, entre ellos Josh O’Connor, Callum Turner y Nicholas Hoult. Finalmente, el estudio se inclinó por el perfil camaleónico y magnético del protagonista de «The Batman».

Con esta incorporación oficial, Robert Pattinson se convierte en el séptimo actor en encarnar formalmente al agente 007 dentro de la longeva saga cinematográfica producida originalmente por Eon Productions, tomando de esta forma el relevo definitivo de Daniel Craig, cuya última interpretación del personaje se produjo en 2021 con «Sin tiempo para morir».

Resta saber si Pattinson encarnará en simultáneo dos personajes emblemáticos del cine, como son Batman y James Bond. Por lo pronto, en los próximos meses se estrenará la segunda película del héroe de Ciudad Gótica, segunda ocasión en la que el actor británico se vista con la capucha y la capa después del auspicoso debut en en el papel.



Los detalles del acuerdo firmado por Robert Pattinson y la estructura del equipo técnico que liderará la vigesimosexta entrega de la saga revelan un cambio histórico y de gran envergadura para la franquicia bajo el sello de Amazon MGM Studios. El acuerdo contractual de Robert Pattinson contempla una vinculación por tres películas. Esta duración resultó un factor clave y flexible en las negociaciones finales si se compara con las exigencias habituales de cuatro o cinco entregas que se pedían a otros candidatos del proceso, permitiendo además una compensación económica muy competitiva a cambio de un compromiso más medido en el tiempo.

Con el nuevo Bond definido ahora se pondrá en marcha la película número 26 dentro de la cronología oficial del espía británico, dirigida por Dennis Villeneuve con guión de Stephen Knight, el creador de la serie «Peaky Blinders». Por el momento, los estudios han mantenido bajo estricto secreto la fecha oficial de estreno y el título definitivo.

