Buen viaje, Capitán…Adiós, Profesor

Sir Patrick Stewart, o mejor dicho, el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, la nueva generación o el profesor Charles Xavier en la saga de X-Men, falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, según confirmaron sus representantes y allegados. La noticia fue anunciada a través de un comunicado emitido por su vocera, Kelly Bush Novak, y publicado en los canales oficiales del actor. En el escrito, su familia detalló que sus últimos momentos marcaron el cierre de «un breve y conmovedor trayecto con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy», agregando que partió rodeado por el afecto de sus seres queridos, música y oraciones. Su esposa, la cantante Sunny Ozell, y sus dos hijos lo acompañaron en su hogar. Tras la difusión de la noticia, la familia solicitó que en lugar de ofrendas florales se realicen donaciones a la Fundación de Alzheimer de América y al Centro de Investigación de la Universidad Johns Hopkins.

Nacido en Yorkshire en 1940, Stewart comenzó su formación teatral en la juventud antes de unirse a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde permaneció durante más de catorce años interpretando obras clásicas del repertorio shakespeariano. Sobre aquellos años formativos, el actor solía recordar la intensidad de su entrega a las tablas, señalando en diversas oportunidades: «Gente que no estaba en la compañía me decía que descansara o probara en otro lado, y yo respondía: ‘¿Para hacer qué?».



Su proyección internacional dio un giro decisivo a finales de la década de 1980 con su incorporación a Star Trek: The Next Generation. Aunque al inicio se mostró riguroso ante la dinámica del elenco estadounidense, con los años reconoció que esa experiencia transformó su aproximación actoral, expresando en entrevistas que sus compañeros de reparto le enseñaron «muchísimo sobre cómo relajarme y ser más espontáneo».



Posteriormente, su consagración en el cine masivo se consolidó con la franquicia X-Men, encarnando al Profesor Charles Xavier a lo largo de casi dos décadas, papel en el que lo veremos por última vez a mediados de diciembre cuando se estrene Avengers: Doomsday, lo que ya iba a ser la despedida de Stewart del papel del lider de los X-Men. En 2010, la reina Isabel II lo nombró Caballero por sus aportes a las artes dramáticas, honor que sumó a una activa labor en causas sociales como la lucha contra la violencia doméstica y la colaboración con el Comité Internacional de Rescate. Medios internacionales de referencia y la prensa cultural británica destacaron de manera unánime el legado del actor, subrayando su capacidad para tender un puente entre la tradición clásica del teatro británico y la cultura popular masiva. Distintas personalidades de Hollywood y la industria teatral han manifestado sus condolencias ante la pérdida de una de las figuras más influyentes de la escena artística de las últimas décadas.