9 de Julio y un aniversario con música

Nueve de Julio celebró este martes 27 de octubre el 163 aniversario de su fundación con un evento frente a al Palacio municipal que sirvió de marco para homenajear de manera central a la figura del fundador de la ciudad, el general Julio de Vedia, en coincidencia con el bicentenario de su nacimiento.

La conmemoración reunió a autoridades locales, concejales, delegaciones escolares, fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios e instituciones intermedias. La jornada contó además con una la presencia de descendientes directos de Julio de Vedia, quienes viajaron especialmente para sumarse a los homenajes oficiales. Mediante el Decreto N° 1329, la administración municipal declaró huéspedes de honor del partido a Joaquín de Vedia, Julio Lazcano y Vedia, Pablo Cristián de Vedia, Emilio de Vedia y Mitre, Horacio Vidal y Vedia, José María de Vedia, Guillermina de Vedia y Soledad de Vedia.

Durante las alocuciones históricas, el historiador Héctor Iaconis repasó la trayectoria del fundador, ponderando su perfil como organizador de comunidades, su visión de fomento educativo y sus aportes al desarrollo cultural regional. A su turno, el embajador Julio Lazcano y Vedia compartió pormenores del proceso fundacional y evocó el desempeño diplomático y militar de su antepasado durante la Guerra de la Triple Alianza y las posteriores negociaciones de paz. Uno de los hitos de mayor carga simbólica en el protocolo fue la restitución al patrimonio local de las borlas correspondientes al bastón de mando que perteneció al general Julio de Vedia, utilizadas según los registros familiares durante la célebre batalla de Tuyutí en mayo de 1866. La pieza fue entregada por Joaquín de Vedia a la intendente Gentile, oportunidad en la que el allegado explicó haber recuperado el objeto del acervo genealógico familiar y manifestó la intención de regresar en el futuro para concretar la donación del bastón completo.

En su discurso institucional, la intendente María José Gentile llamó a preservar la memoria colectiva y a consolidar la identidad del distrito a partir del esfuerzo de las generaciones que moldearon la sociedad civil nuevejuliense. La jefa comunal hizo alusión a la consigna de gestión “9 de Julio, yo te elijo” como un llamado al compromiso cívico y subrayó el valor intrínseco del tradicional Desfile del Pueblo como un espacio de encuentro inclusivo para escuelas, clubes, agrupaciones tradicionalistas y entidades de bien público.

El programa cultural de la conmemoración tuvo al Coro Infanto Juvenil Santa Cecilia, la Orquesta 9 de Julio y la Banda Municipal Jesús Abel Blanco. El cierre del evento estuvo protagonizado por las actuaciones del tenor del Teatro Colón Fermín Prieto y el músico local Mateo Caputo, quienes coronaron el aniversario ante el público presente.