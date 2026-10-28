Los hermanos Passaglia se lanzaron a la carrera presidencial

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia anunciaron oficialmente este miércoles que competirán por la presidencia del país, marcando un distanciamiento tanto de la administración libertaria de Javier Milei como del espacio alineado con el kirchnerismo. A través de la difusión de un mensaje audiovisual producido desde San Nicolás, el distrito bonaerense que ha servido como su principal plataforma política, los dirigentes confirmaron el salto nacional de su espacio político Hechos. La propuesta busca situarse fuera de las opciones tradicionales de la política de alianzas en Argentina, desafiando la noción de que el electorado deba elegir entre dos modelos económicos contrapuestos.

Aunque quién de los hermanos encabezará la fórmula ejecutiva aún no ha sido precisada, la estrategia trazada abarca un despliegue territorial integral en el mayor distrito electoral del país. El espacio proyecta presentar candidaturas a la gobernación bonaerense y disputar las intendencias en los 135 municipios que conforman la provincia.

El planteo económico formulado por los dirigentes apunta de manera directa a los efectos del programa de ajuste implementado por la administración Milei. Si bien reconocieron la capacidad del oficialismo para articular reformas estructurales, cuestionaron la incidencia de las medidas sobre el consumo y el ingreso real de los trabajadores, señalando que el impacto del recorte del gasto público recayó directamente sobre los salarios urbanos.

En el reverso de su discurso, la conducción de Hechos rechazó de forma tajante una convergencia con la oposición kirchnerista. Los hermanos Passaglia manifestaron que la experiencia de los gobiernos precedentes representó un retroceso para el tejido socioeconómico del país, por lo que descartaron que la insatisfacción con el presente habilite un retorno a las recetas del pasado.

La trayectoria de los Passaglia combina la gestión municipal en San Nicolás de los Arroyos con el desempeño en la Legislatura provincial, donde Santiago ocupa actualmente la intendencia municipal y Manuel ejerce una banca como diputado bonaerense. De acuerdo con lo expresado por los dirigentes, la experiencia acumulada en la administración local servirá de pilar para su plataforma nacional, la cual promueve incentivos fiscales a la producción y el sostenimiento del equilibrio presupuestario sin menoscabar los ingresos del sector privado.

Con la mira puesta en el 2027, los Passaglia anticiparon que hacia la primera mitad del año entrante presentará formalmente el equipo técnico y político que integrará su propuesta nacional. La iniciativa busca convocar a sectores productivos de la industria, el comercio y la construcción, en un intento por articular una alternativa que trascienda las discusiones ideológicas y se concentre en la gestión territorial.