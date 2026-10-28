Lo que dejó la asamblea de productores en Quiroga

Desde el año pasado, el partido de Nueve de Julio se convirtió, producto de las inundaciones, en foco de todos los problemas y también de todas las excusas. Pero la situación hídrica es particularmente grave en las cercanías de la localidad de Facundo Quiroga, donde el martes 27 de octubre la Federación Agraria Argentina, filial 9 de Julio, patrocinó una asamblea que congregó productores y vecinos en general para saber -y reclamar- como se va a actuar en el futuro. El vicepresidente de la entidad rural, Kevín Shanly, estuvo presente allí y dialogó al respecto con ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9).

TPT- ¿Qué es lo que pasó en el atardecer de ayer en Quiroga con la asamblea que ustedes habían convocado?

Kevin Shanly- Fue un muy lindo encuentro. Nos trajimos un montón de información, un montón de conocimientos, que habíamos escuchado, pero no estábamos al tanto 100%, contado por los propios quiroguenses, que son los vecinos y los productores de la zona de Quiroga. El encuentro estuvo muy bueno porque aparte pudimos hacer una charla entre nosotros y recargar toda esta información, tuvimos el encuentro virtual con gente de ADA (Autoridad del Agua) y del Ministerio de Desarrollo Agrario, donde se pusieron en conocimiento también, para los productores y los vecinos, temas de emergencias y desastre agropecuario, y cómo hacer reclamos con disposiciones que están vigentes. Así que, después de esa reunión virtual que tuvimos con el Ministerio, con Fabián Jaras, dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. que estuvo en 9 de Julio hace unas semanas, tuvimos una reunión entre nosotros y nos trajimos un montón de información con la propuesta de tener una reunión en La Plata, con algún ministro para ver qué podemos aportarle a Quiroga.

(Nota de la redacción: Fabián Alejandro Jaras ocupa el cargo de Director de Sustentabilidad, Riesgos y Emergencias -frecuentemente referida como Dirección de Riesgo y Emergencias-)

TPT- Es un poco lo que anunciaba Javier Padrón que, si no había respuestas aquí en el orden municipal, que parecía que no las había, se iba ir directamente a La Plata.

KS- Exacto. Hablamos con productores, porque hay cosas que nosotros no conocemos, y es que a ellos les está entrando mucha agua del lado de Carlos Tejedor, del lado de Martínez de Hoz, y el agua se le está acercando al pueblo, lo está rodeando, y el agua sigue sin correr, ellos están desesperados y con justa razón. Volvemos a tener el mismo panorama que el año pasado, que entra más de lo que está saliendo.

⁠TPT- ¿Estuvo presente el delegado en esa reunión?

KS- Sí, estuvo presente el delegado. Tuvimos intercambio de opiniones con los productores, vecinos, entre nosotros, está comprometido con todo lo que propusimos y a disposición de lograr lo mejor para Quiroga.

TPT- ¿Cuál fue el ánimo de los presentes? ¿era la cantidad de público que ustedes esperaban?

KS- Sí, pero más que nada, más allá de lo numeroso, fueron las opiniones que nos llevamos; ellos, los quiroguenses se fueron -después de hablar con Fabián Jaras y con ‘Juany’ Chávez de la Autoridad del Agua (ADA), se llevaron un panorama distinto, aclararon dudas de tema de blanqueo de canales, de denuncia de canales clandestinos, de un montón de cosas, de cómo hacer la emergencia, de cómo presentar el formulario de desastre, de todas esas cositas que a veces están siempre en algún cambio, y les permitió que despejaran un montón de dudas. Para mí fue muy productivo, nosotros nos fuimos muy conformes y preocupados, pero con ganas de hacer, muy unidos, eh, nosotros estábamos muy unidos y con ganas de ir para adelante, a solucionar estos problemas como sea, pero quieren soluciones.

⁠TPT- La reunión en La Plata ¿tiene fecha de realización?

KS- Teóricamente entre martes o miércoles de la semana que viene vamos a estar allí, autoridades de la FAA con funcionarios de Hidráulica y seguramente este el ministro Katopodis. El punto crítico más más grande es que el agua le llega, rodea todo Quiroga y no tiene salida y una de las salidas que es que llega a la ruta 70 y va por todo el costado de la ruta 70, y tiene dificultades para correr. No está llegando el agua a esa a esa zona, llega con dificultad, entonces, peligra que el agua vuelva para atrás y se meta en Quiroga. Ese es uno de los puntos más importantes que manifestaron ellos.

TPT- ¿De qué manera el estado actual de toda esa situación que vos estás describiendo y que te ampliaron ayer los productores de Quiroga está afectando la producción en sí misma?, ¿la salida, el transporte de hacienda o la llegada de insumos a los campos, etc.?

KS- Se calcula que, supuestamente, dicen que va a llover más, o sea, mucho más de lo que está pronosticado, o sea que hoy vamos 350 mm, del lado de Quiroga, El Tejar tiene muchos más milímetros que para el lado de 12 de Octubre. O sea que esto va a ser peor. Yo creo que hoy estamos, después de lo vivido el año pasado estamos peor. Está problemática va a seguir, entonces se va a seguir complicando y se va a escuchar que, si sigue subiendo, vamos a estar más complicado, y el agua no se va y viene muy rápido, viene muy rápido. El productor está acostumbrado a andar adentro del agua y que eso es malo y triste a la vez. Está preocupado porque el agua no corre, porque el agua le entra, pero no corre. Entonces, andar adentro del agua, moverse adentro del agua, es como una moneda corriente, el tema fundamental es que el área se achica muchísimo, hay allá en Quiroga productores que tienen 140 hectáreas y hasta el año pasado sembraba 50 y ahora creo que lo que va a sembrar es 25 o 30.

TPT- La presencia de las autoridades ayer de forma virtual ¿significa que hay un compromiso real de que la reunión de la semana próxima va a ser un avance a la situación?

KS- Ellos se están moviendo mucho, la Autoridad del Agua se está moviendo mucho, está comprometido con un montón de cosas y están dando interés en querer cambiar las cosas. Lo que pasa es que tiene que ser una unión bastante grande, porque tiene que ser infraestructura, hidráulica, vialidad, un montón de ‘patas’ (sic) que tienen que hermanarse y salir a hacer las cosas. Hay que acomodar un desastre muy grande.