 «Concientizando Palabras» renueva su estrategia frente al avance del ciberacoso

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Tras doce años de labor ininterrumpida en la ciudad de 9 de Julio, la agrupación «Concientizando Palabras» anunció una renovación de su equipo interdisciplinario y la intensificación de sus acciones preventivas frente a problemáticas digitales que continúan afectando a la comunidad, tales como el ciberacoso, el bullying y el grooming.

Martín Rizzo, Eliana Moro y Soledad Urteneche, en diálogo con «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) brindaron detalles de esta nueva etapa. Contaron que el grupo ha sumado recientemente a profesionales de diversas áreas para fortalecer su alcance. Entre las nuevas incorporaciones figuran el abogado Ezequiel Cerdeira en la asesoramiento legal, las especialistas en psicopedagogía Agustina Chelli y Agustina Andrade, las profesoras Fernanda Aguilera y Antonella Martín, la ex inspectora jefe distrital Liliana Vañabría, además de las mismasSoledad Urteneche y Eliana Moro. Asimismo, cuentan con el respaldo externo del psicólogo Gastón Potróbica.

Este relanzamiento institucional coincide con un hito normativo clave: la ordenanza municipal de prevención ya se encuentra aprobada, decretada y publicada formalmente en el boletín oficial. Representantes del grupo mantuvieron recientemente un encuentro con la intendenta municipal para evaluar su efectiva implementación. Si bien los aspectos administrativos ya se encuentran reglamentados, desde la agrupación señalaron que el trabajo con el sistema educativo formal y los distintos estamentos municipales se intensificará de forma oficial a partir del mes de febrero, debido a la alta densidad de las agendas escolares actuales.

En diálogo con el programa «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9), Rizzo, Urteneche y Moro hicieron hincapié en que la problemática del ciberacoso y el grooming no cede terreno en la región. En ese sentido, advirtieron que los juegos en línea continúan operando como la principal puerta de entrada para este tipo de delitos. Ante este escenario, remarcaron que la prevención no debe limitarse al ámbito escolar, sino que requiere una red de contención activa en los hogares y los clubes deportivos. Como señales de alerta temprana para las familias, destacaron la necesidad de vigilar los cambios bruscos de conducta, las alteraciones en los hábitos alimenticios, el aislamiento social y el tiempo excesivo de exposición a las pantallas, recordando que Argentina se mantiene entre los países con mayores índices de conectividad infantil.

En el marco de su agenda de actividades abiertas a la comunidad, la organización confirmó que el próximo 10 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, se llevará a cabo una charla abierta, libre y gratuita en las instalaciones de la Biblioteca José Ingenieros. Este espacio estará enfocado primordialmente en dotar a los adultos y padres de herramientas prácticas de supervisión digital —como los controles parentales— y de pautas de detección temprana. Además, adelantaron que replicarán dinámicas similares orientadas a las familias de niños en etapas preinfantiles mediante convenios con instituciones deportivas locales como el Club Agustín Álvarez.

Para aquellos interesados en la temática, asesorarse ante situaciones de vulnerabilidad o sumarse de manera voluntaria a las iniciativas del espacio, la agrupación mantiene activo su canal institucional en la red social Instagram bajo la cuenta oficial @concientizandopalabras, así como el correo electrónico de contacto eliaramoro@gmail.com. Desde el grupo insisten en que la prevención digital es una tarea transversal que interpela al conjunto de la sociedad nuevejuliense.