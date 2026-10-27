Mariano Navone escaló dos posiciones en el ranking ATP





En la más reciente actualización del ranking publicado por la ATP, Mariano Navone sumó 1.151 puntos acumulados y escaló dos posiciones para ubicarse en el puesto N° 43 del mundo. Este avance en la clasificación ratifica el crecimiento del tenista nuevejuliense en la élite del circuito, tras una temporada en la que conquistó el título del ATP 250 de Bucarest y alcanzó la final en el torneo de Ginebra, además de firmar actuaciones históricas en certámenes de Grand Slam, como la victoria frente a Novak Djokovic en la primera ronda del US Open.

Actualmente, Navone está disputando la gira de canchas rápidas bajo techo en Europa. En el ATP 500 de Basilea (Swiss Indoors Basel), ayer lunes cayó en la primera ronda del cuadro de singles frente al monegasco Valentin Vacherot por 6-3 y 7-6 (4).



Pero Navone continúa en competencia en la modalidad de dobles junto con el chileno Alejandro Tabilo, y se enfrentarán en los octavos de final ante la dupla conformada por el alemán Constantin Frantzen y el neerlandés Robin Haase.

Para el cierre del calendario 2026, el nuevejuliense proyecta su participación en la fase de clasificación del ATP Masters 1000 de París-Bercy, buscando concretar una buena actuación que le permita cerrar el año afirmado dentro de los cincuenta mejores tenistas del planeta.