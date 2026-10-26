Gran actuación del Clan Ferrario en Coronel Suárez



De madrugada, por una demorada generada por un corte de luz, los representantes del Clan Ferrario tuvieron una destacada actuación en el festival de boxeo disputado en la noche del sábado en el Club El Progreso de la localidad de Colonia Santa María en Coronel Suárez.

Cuatro representantes del clan subieron al ring, de los cuales tres se alzaron con la victoria. Benjamín Rodríguez, Lorenzo Zeppa y Pedro Ortíz resolvieron sus respectivos combates a su favor, al tiempo que Juan Amado debió resignar el triunfo tras un fallo dividido de los jueces.

El momento clave de la noche llegó de la mano de Pedro Ortiz, quien asumió el protagonismo en el combate de fondo de la noche. En un esperado duelo de invictos, el joven nuevejuliense se impuso con autoridad para quedarse con el cinturón en disputa. La intensidad y calidad técnica mostradas en el cuadrilátero motivaron además que los organizadores distinguieran su presentación como la mejor de la jornada, lo que le valió el reconocimiento de un segundo galardón.

La delegación estuvo acompañada en el rincón por Elías Pino y Alberto Berton. Ambos entrenadores cumplieron un rol fundamental al colaborar en las esquinas de las boxeadoras profesionales Laura Valdebenito y Lucía Ruiz, brindando su asistencia y experiencia durante los compromisos de ambas deportistas. Con esta notable actuación, el Clan cerró una gira sumamente positiva que confirma el crecimiento del boxeo de 9 de Julio, confirmando el rendimiento de sus atletas junto con el trabajo técnico de sus entrenadores en el ámbito regional.