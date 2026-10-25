La confianza del agro: optimismo con cautela

La confianza de los productores agropecuarios registró una leve mejora en el bimestre septiembre-octubre al ubicarse en los 150 puntos, un 2% por encima de la medición anterior. Sin embargo, detrás de estos guarismos elevados se esconde una marcada divergencia entre la fe en el futuro y la prudencia al momento de abrir la billetera, datos del último reporte del Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. El mismo indica que la confianza del sector se ha estabilizado en niveles históricamente altos tras el piso de 147 puntos registrado en julio. A pesar de este panorama favorable en el mediano plazo, el empresariado agrícola camina con pie de plomo debido a dos grandes factores condicionantes: el escenario electoral con miras a 2027 y las perspectivas climáticas de cara a la próxima campaña agrícola.

El investigador Carlos Steiger, director del estudio de la Universidad Austral, explica que el productor mantiene la fe en la mirada estratégica, pero esa expectativa no se traduce de forma automática en desembolsos inmediatos. Según el especialista, existen oportunidades atractivas que se evalúan positivamente, pero la incertidumbre política, climática y financiera obliga a calibrar con precisión en qué momento comprometer capital y cómo mantener el margen de maniobra.



En el plano político, las elecciones presidenciales de 2027 emergen como el principal freno de mano para la inversión. Casi la mitad de los encuestados señala el panorama político e institucional como el factor determinante a la hora de postergar proyectos. A esta preocupación le siguen la variabilidad del clima y las condiciones crediticias. Asimismo, una amplia mayoría de los productores reconoce que el horizonte electoral influye directamente en sus decisiones corporativas.

Por otro lado, la sombra del fenómeno meteorológico El Niño proyecta dudas sobre la campaña 2026/27. La eventualidad de este evento climático ha forzado a las empresas del sector a repensar sus esquemas operativos. Cerca de un tercio de los productores prevé modificar las fechas de siembra, la selección de cultivos o el paquete tecnológico, mientras que otros optan por la contratación de seguros o la reducción de riesgos financieros. No obstante, un grupo considerable afirma que no realizará cambios en su planificación, lo que demuestra la diversidad de estrategias operativas frente a la amenaza del clima.

El informe pone de relieve una aparente paradoja: el Índice de Expectativas de Inversión alcanzó su máximo histórico al llegar a los 133 puntos, y dos tercios de los encuestados afirman que es un buen momento para invertir. Sin embargo, reconocer la oportunidad no implica ejecutarla al instante. En un marco donde más de la mitad del sector advierte que sus costos en dólares son superiores a los de la campaña previa, la prioridad pasa por resguardar la liquidez, reducir el endeudamiento y conservar la flexibilidad antes de asumir nuevos compromisos. A pesar de las reservas financieras, el sector no pierde de vista la innovación. La adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial empieza a perfilarse como un vector clave de eficiencia, principalmente enfocada en la optimización de los procesos productivos, la planificación estratégica y la gestión financiera.

La confianza general del sector agropecuario se sitúa un 20% por encima de los niveles del año pasado, pero la toma de decisiones cotidianas se mantiene atada a la prudencia, en una clara apuesta por proteger la capacidad de adaptación ante los vaivenes políticos y meteorológicos que se avecinan.