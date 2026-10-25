Lula y Flávio Bolsonaro llegan al balotaje en un empate técnico

Brasil está expectante porque hoy define quién será su nuevo presidente tras el cierre de una campaña electoral hiperpolarizada y cargada de tensión. Una segunda vuelta que definirá si el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtiene un nuevo mandato o si el senador Flávio Bolsonaro marca el regreso del bolsonarismo al Palacio del Planalto.

La recta final estuvo marcada por un fuerte choque ideológico y personal durante los cara a cara televisados. En los últimos encuentros organizados por las principales cadenas de televisión brasileñas, los candidatos no escatimaron golpes cruzados. Flávio Bolsonaro apuntó al «legado de inflación» del gobierno actual, la presión impositiva sobre el consumo y el gasto estatal, acusando a la administración del Partido de los Trabajadores (PT) de no resolver las dificultades económicas de las familias brasileñas.

Lula replicó destacando los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, la reactivación de obras públicas paralizadas y la protección del Sistema Único de Salud (SUS), contraponiendo su agenda social con las propuestas de desregulación y recortes de su oponente. El manejo de la seguridad pública, la política exterior y los señalamientos éticos ocuparon buena parte de las horas de debate, dejando en evidencia dos modelos de país profundamente antagónicos.

Encuestas: definición voto a voto

Los sondeos de las principales consultoras del país —como Datafolha y Quaest— arrojan un escenario de paridad técnica absoluta. Alrededor del 50% para cada candidato (margen de error de +/- 2%). Hay entre un 5% y un 7% de votantes indecisos o inclinados al voto nulo/blanco. Lula mantiene hegemonía en el Nordeste mientras que Bolsonaro se fortalece en el Sur, Sudeste y Centro-Oeste.

Tras una primera vuelta sumamente ajustada en la que el referente opositor logró una ligera ventaja, la capacidad de movilización de cada estructura partidaria será determinante para inclinar la balanza.

Lo que está en juego

La definición no solo marcará la dirección de la principal economía de América Latina, sino que reconfigurará el mapa geopolítico regional. Lula busca afianzar el marco fiscal actual combinándolo con inversión estatal en infraestructura, programas sociales como Bolsa Família y un esquema de desarrollo sostenible. Por su parte, Flávio Bolsonaro promueve un fuerte recorte de gastos y ministerios («tesourazo»), revisión tributaria y mayor apertura comercial.

La seguridad ciudadana es uno de los ejes más sensibles. Mientras la oposición propone medidas de «mano dura» e inspiración penal estricta para combatir el crimen organizado, el oficialismo defiende un enfoque coordinado con financiamiento federal para fuerzas locales e inteligencia.

Una victoria de Lula mantendría la apuesta por la integración sudamericana, el fortalecimiento del Mercosur y una diplomacia multilateral activa. Un triunfo de Flávio Bolsonaro significaría un alineamiento más cercano con sectores conservadores e internacionales de la derecha, alterando la dinámica de bloques en la región.

El destino político de casi 160 millones de electores se resolverá en urnas electrónicas repartidas por todo el territorio nacional, en una jornada histórica cuyos resultados prometen conocerse pocas horas después del cierre de las mesas.