Charla abierta sobre inversiones

La Municipalidad de Nueve de Julio organizará el próximo lunes 26 de octubre una charla abierta y gratuita sobre finanzas e inversiones bajo el lema «Tomá las riendas de tus finanzas». El evento busca acercar a la comunidad herramientas prácticas y conceptos sencillos para mejorar la administración del dinero, ordenar la economía personal y explorar diversas alternativas de inversión.

El encuentro se llevará a cabo a las 20:30 horas en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano y estará a cargo de la contadora Gabriela Sarobe, quien también se desempeña como docente del curso de finanzas dictado por la Universidad Popular en el ámbito municipal. Durante la exposición se abordarán ejes centrales de la economía cotidiana como el destino del salario, los motivos que desalientan la inversión, la distinción entre endeudamiento responsable y nocivo, las nociones básicas sobre el interés compuesto y los mecanismos para dar los primeros pasos en el mercado inversor.

La iniciativa parte de la premisa que invertir no constituye un privilegio exclusivo, sino un hábito accesible en el cual las decisiones cotidianas pueden desencadenar transformaciones profundas en la estabilidad económica de los ciudadanos.