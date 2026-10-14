IPC: 1,9% inflación de septiembre

La evolución de los precios minoristas en la economía argentina volvió a mostrar una tendencia alcista durante septiembre. De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 1,9% en septiembre, lo que representa un leve repunte en comparación con el registro del mes anterior.Con este nuevo indicador, el incremento acumulado de precios en lo que va del año alcanza el 23,6%, mientras que la variación interanual en los últimos doce meses se ubica en el 33,4%. Analistas económicos señalan que, si bien el ritmo inflacionario se mantiene lejos de los picos más virulentos de periodos previos, el camino hacia la desaceleración presenta tramos sinuosos y plantea desafíos complejos de cara al tramo final del año.

Al examinar el comportamiento de los distintos rubros que componen el índice, el sector de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas mensuales con un alza del 3,1%, traccionado fundamentalmente por las actualizaciones tarifarias y de servicios públicos. Muy de cerca se ubicó Educación, con un 3%, y Comunicación, que registró un incremento del 2,5%.

Por su parte, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas —de vital incidencia en la ponderación del índice general y en el impacto sobre los bolsillos de los sectores de menores ingresos— experimentó una suba alineada con el promedio general, afectando de manera directa el costo de vida cotidiano. En el otro extremo, sectores como Restaurantes y hoteles, Prendas de vestir y calzado, y Transporte mostraron variaciones más moderadas por debajo del nivel general.



A nivel regional, el impacto inflacionario no fue homogéneo en todo el territorio nacional. Las mediciones más elevadas durante septiembre se registraron en el Gran Buenos Aires y en la Región Pampeana, con un 2% de aumento mensual, mientras que en el extremo opuesto se situaron regiones como la Patagonia, que marcó el registro más bajo con el 1,4%.

La difusión del índice oficial estuvo acompañada también por la actualización de las canastas básicas. Según informó el organismo estadístico, un hogar tipo conformado por cuatro integrantes necesitó ingresos por 1.632.505 pesos en septiembre para superar el umbral de pobreza, evidenciando un incremento mensual en sintonía con la dinámica de los precios.

Desde el plano oficial, las repercusiones gubernamentales defendieron el rumbo económico general, argumentando que el sendero de reducción inflacionaria puede atravesar oscilaciones, pero insistiendo en que las bases macroeconómicas apuntan a consolidar la estabilidad a mediano plazo. Por el contrario, sectores de la oposición y analistas privados advierten sobre la presión que ejercen las tarifas y la tensión persistente sobre el poder adquisitivo de los salarios en un contexto recesivo.