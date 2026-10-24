Los antecedentes del centro «Hasta el Último Día» y las preguntas que deben tener respuesta

Por la Redacción de Extra Digital

Finalmente, después de una semana en la cual estuvieron en el foco de la atención, el Centro de Acompañamiento y Contención para la Rehabilitación de Adicciones “Hasta el Último Día” levantó campamento y desalojó su sede en nuestra ciudad. A través de una publicación en Facebook, anunciaron su salida del distrito.





No es la primera vez que ocurre algo similar con esta entidad. Cabe mencionar que en los últimos meses ha encendido alarmas judiciales, municipales y legislativas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. El espacio sumó severos cuestionamientos vinculados a la falta de habilitaciones oficiales, denuncias por funcionamiento clandestino y cierres intempestivos dictados por las autoridades.

Está el antecedente de Chivilcoy donde, en mayo de 2025, la justicia dispuso la clausura de la quinta donde operaba la institución. La medida fue impulsada tras constatar anomalías en sus condiciones operativas e irregularidades normativas para el funcionamiento como espacio de recuperación.

Tras su paso por otras comunas, llegaron a 9 de Julio y el centro se instaló en un predio ubicado en la calle Primera Junta al 3100. Ahora, debido a un incidente policial que tuvo, dato confirmado por autoridades de seguridad, a un residente del centro como protagonista, la entidad anunció la desocupación del inmueble. En forma paralela, el Concejo Deliberante trató el caso y aprobó de manera unánime un pedido de informes al Ejecutivo municipal tras calificarse su funcionamiento como «clandestino» por la falta de las autorizaciones correspondientes. Los responsables del centro argumentan que realizan una labor de contención social sin fines comerciales y reclaman mayor financiamiento y respaldo estatal para la atención de adicciones.

El caso de «Hasta el Último Día» vuelve a poner en relieve el complejo escenario respecto a las adicciones. Por un lado, la urgente necesidad de espacios de contención y, por el otro, la estricta necesidad de que dichos centros cumplan con los marcos legales, de salud y seguridad indispensables para resguardar la integridad de los pacientes. No debe haber excepciones. El caso deja cuestiona la eficacia de los eventuales controles. Recordemos que el tema se visibilizó por el incidente del robo de un auto. Si esto no ocurria y «destapaba la olla» todo seguía igual?

El cierre local del Centro y su salida del distrito no implica que haya preguntas que deban ser respondidas de acuerdo a lo solicitado y aprobado en la última sesión del Concejo Deliberante.