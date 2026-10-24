Cómo leer el rótulo de una bolsa de tierra fértil

Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes Desde este espacio intentamos hacerlos pensar sobre lo que estamos haciendo en nuestros hogares. La idea es despertar el interés en los problemas que veo a diario. Hoy le toca a los rótulos que traen las bolsas de tierra que muchos compran y pocos saben interpretan su etiqueta, sobre todo en aquellas casas que, quizás por no saber o por costumbre, se caracterizan por ser extractivas de nutrientes. Es muy común ver césped, plantas secas, tierra de los cordones, hojas secas, en la pila para ser recogida por el carpido o restos orgánicos en la bolsa de recolección diaria. Esa ida de nutrientes al basural hace que a la larga se empobrezca el suelo y los rendimientos, si es de cosecha, caigan, o jardines menos vistosos en color o con crecimientos más lentos. Los rótulos dicen mucho, las plantas no se comportan todas iguales en los distintos suelos.

Conductividad eléctrica es un indicador de sales e iones presentes en el suelo. Un valor alto puede afectar la absorción de agua(ósmosis). El dato es importante para saber qué va a vivir en ese suelo. El pH es un indicador de la acidez o alcalinidad. Entre 6/7 es lo que hay que ver que diga el rótulo, por encima de esa alcalinidad, más de 7.5, dejan de estar disponibles el fósforo, hierro y por debajo de 5.5 Calcio y Magnesio dejan de estar accesibles a las plantas.

Otro dato es la relación Carbono/ Nitrógeno. Si es alta habría poco nitrógeno disponible que es necesario para aminoácidos y proteína en la planta. 30/1 es un valor razonable, por debajo marcaría exceso de nitrógeno con riesgo a lixiviados rumbo a la napa freàtica.

Algunos tienen el valor de cenizas, ya que lo hacen en laboratorios, calcinado 100 gramos de muestra, sacan así el dato de minerales. Debe dar entre 10 y 40, porque más de este dato indicaría abundancia de tierra, arena o minerales. Un balance óptimo es aquel que retiene humedad y permite airear las raices, muy necesaria para mantener la flora viva y así buena mineralización de la materia orgánica. Por definición es la oxidación de compuestos orgánicos en minerales para las plantas.

Cómo conclusión les recomiendo un análisis de suelo para saber esos datos sí están viendo problemas en su huerta o en las plantas del jardín. No es algo caro. Algunos de los cultivos que andan bien en suelos ácidos son las aromáticas, la papa y la frutilla. En los valores mayores a 7 andan bien los espárragos pero, de tener un valor distinto al rango de 6 o 7, es aconsejable corregirlo, con cal viva si es ácido por ejemplo.