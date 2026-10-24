Sudamericano de Newcom: Debut con doble triunfo de Atlético



Comenzó en Uruguay el Torneo Sudamericano de Newcom para la categoría mixta +50. Con sede en Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó, tierne participación de nueve delegaciones provenientes de Uruguay, Argentina y Paraguay. En la jornada inaugural, el equipo del Club Atlético 9 de Julio arrancó con dos triunfos, asegurando así un lugar en la instancia decisiva del certamen.

En el primer partido le ganó al equipo local «Iguanas» por 15-5 y 15-7. Después, venció a «Encarnación», representante de Paraguay, con parciales de 15-5 y 15-9. En ambos encuentros el dominio de los «Kosiukos» fue absoluto tanto en defensa como en ataque.

El esquema del torneo agrupó a los participantes en tres zonas de tres equipos. Los tres líderes de grupo y el mejor segundo avanzan a la fase de definición por la Copa de Oro, mientras que los demás conjuntos disputan la Copa de Plata. Tras asegurar el liderazgo de su zona y el boleto a la Copa de Oro, el Club Atlético 9 de Julio se medirá hoy sábado ante los otros tres clasificados en un formato de todos contra todos. La definición del certamen sudamericano se completará mañana domingo con las semifinales y la gran final.