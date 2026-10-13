Con A.L.M.A. de velocidad y emoción

El Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado” tuvo una convocante fecha del automovilismo zonal, con la presentación de las cuatro divisionales de A.L.M.A., que atrajeron a un importante marco de público en un fin de semana marcado por buenas condiciones cliáticas y competencias de alta intensidad.

La jornada, impulsada en conjunto con el Automoto Club Nuevejuliense, se desarrolló con normalidad, aunque experimentó un momento de tensión durante una de las finales a raíz de un accidente ocurrido al final de la recta principal. El incidente involucró a los pilotos Kevin Vincek y Juan Cruz Haesevocts, lo que motivó la intervención inmediata del cuerpo de rescates del circuito. Ambos deportistas fueron trasladados al hospital local como medida preventiva, aunque las evaluaciones médicas posteriores confirmaron que no sufrieron lesiones de gravedad, destacándose la rápida y eficiente respuesta del personal de seguridad.

En lo estrictamente deportivo, las finales entregaron definiciones vibrantes. Dentro de la Clase 2, la victoria quedó en manos de Patricio Maciel, secundado en el podio por Diego Molinari y Mauro Di Bona, mientras que el cuarto y quinto puesto fueron para Mario Rodríguez y Martín Saba, respectivamente. Por su parte, en la Clase 3 el triunfo recayó en Nazareno Iglesias, escoltado por Matías Maschio, Franco Santoro, Ignacio Ortiz y Maxi Gianetto, quienes completaron los primeros cinco lugares del clasificador.

La divisional TC 1100 disputó dos finales que reflejaron paridad y exigencia en la pista. En la primera competencia, el escalón más alto del podio fue para Axel Burgos, seguido por la dupla integrada por Marziano y D’Angelo, Ezequiel Scalercio, Gregorio Robertazzi y la fórmula Fernández y Zele. En la segunda final de la categoría, Robertazzi logró imponerse para quedarse con la victoria, escoltado por Valentín Perini, Nicolás Spoltore, la dupla P. Huici y G. Huici, y Martín Oliveras en el quinto lugar. En tanto, la categoría TC Libre tuvo como claro dominador a Andrés Melino, quien se impuso con autoridad ante Pablo García, Agustín Dopico, Leonardo Cuello y Adrián Petracca.

Desde la entidad organizadora destacaron que el balance del fin de semana superó las expectativas, tanto por el espectáculo brindado en pista como por el respaldo de los equipos, colaboradores y la comunidad local. Con esta nueva convocatoria, el Automoto Club Nuevejuliense reafirma su compromiso de mantener activo el circuito y consolidarlo como un referente ineludible del deporte motor en la región.