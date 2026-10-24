Aniversario de 9 de Julio: cortos, charlas y conciertos

El próximo martes 27 será un nuevo aniversario de la fundación de 9 de Julio sumando este año el bicentenario del nacimiento de su fundador Julio de Vedia. Para celebrar esta fecha doble de aniversarios hay preparadas una serie de actividades culturales e históricas. El Centro Cultural, Museo y Archivo Histórico “Gral. Julio de Vedia” albergará las jornadas destinadas a explorar las raíces y la identidad de la comunidad.

El programa comenzará este domingo 25 con una sesión audiovisual centrada en la memoria local. Durante el encuentro se exhibirán producciones emblemáticas como “9 de Julio para conocer” (2007), un trabajo elaborado de manera conjunta por la Junta de Estudios Históricos y el Museo local, además del histórico registro “Fiestas Patronales en 9 de Julio”, grabado en 1922 por Cinematografía Federico Valle. La oferta se completará con los cortometrajes premiados “Ciudadano Sentimental” y “Susi”, ambos de 2013, junto a las realizaciones independientes “Pingo” y “El Fusilado”.

La agenda continuará el lunes 26 de octubre a las 19:00 horas con la realización de la Jornada de Historia de 9 de Julio. En este foro, historiadores e investigadores disertarán sobre diversos aspectos constitutivos del distrito, abarcando desde las dinámicas medioambientales y las pautas ecológicas originales hasta las tramas políticas y económicas que impulsaron los inicios del asentamiento. Todas las actividades serán de acceso libre en la sede del museo comunal.



Y el martes 27 a las 19 frente al Palacio Municipal, habrá un concierto abierto a la comunidad con un programa que comenzará con las actuaciones del Coro Infanto Juvenil Santa Cecilia, la Orquesta 9 de Julio y la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, esta última integrada por músicos locales y miembros de la banda del Conservatorio Alberto Williams de la ciudad de Chivilcoy. Y el cierre estará a cargo del tenor del Teatro Colón, Fermín Prieto, junto al músico local Mateo Caputo. Todas las propuestas son de acceso libre y gratuito.