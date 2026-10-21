Pedido de informes por la granja “Hasta el Último Día”

El bloque de Fuerza Patria presentó el 20 de octubre un Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en un plazo de 10 días hábiles, brinde información detallada sobre el establecimiento «Hasta el Último Día – Sede 9 de Julio» (ubicado en calle Primera Junta N ° 3100). Para conocer de cerca los detalles de ese proyecto entrevistamos en ‘Temprano par Todo’ (Supernova 97.9) a una de las integrantes de ese bloque, Nancy Grizutti.

La Concejala explicó los puntos principales del proyecto, entre los que se destacan el Motivo del pedido que obedece al reclamo de vecinos presentado el 6 de octubre de 2026 debido a hechos en el área cercana y a la circulación de pacientes sin acompañamiento.

Competencia municipal: Se destaca que el Municipio debe controlar la habilitación edilicia, la seguridad y el espacio público, más allá de los permisos sanitarios provinciales o nacionales.

Derechos y salud mental: Se invoca la Ley Nacional de Salud Mental N ° 26.657 para garantizar una atención digna y supervisada.

Información requerida al Ejecutivo: Se piden detalles sobre decretos, protocolos de salidas, intervenciones de seguridad en los últimos seis meses, respuesta a los vecinos y recursos locales para consumos problemáticos.

Articulación externa: Se solicita requerir informes al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y a la SEDRONAR sobre el registro y habilitación del lugar.

Además se subrayan otros ejes:

• Habilitación y normativa: Saber si posee habilitación municipal (expediente, fecha y rubro) y si está registrado ante el Ministerio de Salud provincial o la SEDRONAR.

• Inspecciones y seguridad: Conocer los controles realizados por Bromatología, Obras Particulares, Seguridad e Higiene, y si cuenta con el certificado de Bomberos.

• Vínculo municipal y fondos: Aclarar si existe algún convenio con el municipio o si el lugar recibe subsidios, aportes o fondos públicos.

• Situación judicial y derivaciones: Informar si el municipio recibió órdenes judiciales u organismos oficiales que involucren al establecimiento.

• Población alojada: Conocer la cantidad de personas residentes y su procedencia (cuántos son locales de Nueve de Julio y cuántos de afuera), manejado de forma estadística y sin datos personales.

• Funcionamiento interno: Detallar el régimen de salidas de los internos, el personal de acompañamiento y los protocolos en caso de que alguien abandone el tratamiento.

• Seguridad y emergencias: Reportar las intervenciones policiales, de seguridad o de emergencias médicas que hayan ocurrido en los alrededores del lugar.

Grizutti manifestó haberse reunido con el Sub Secretario de Seguridad y Tránsito, Fabián Beltrán quién a su vez los derivó a la Secretaria de Desarrollo Comunitario: “Saber todo esto es necesario para tranquilidad de los vecinos, que sienten que no tienen una respuesta desde el municipio para saber en qué condiciones está la granja y también para quienes estén allí para que estén dentro de las legalidades que corresponden”.

También citó que. “Nueve de Julio necesita una granja de estas características como necesita otras cosas y al necesitarla lo ideal es saber en qué condiciones de habilitación está la que nos referimos; cual es el acompañamiento que tiene del municipio y de provincia. Saber cómo funciona es romper con el imaginario de un montón de cosas, entre ellas que alrededor se estaba produciendo un asentamiento de familiares de los internados cosa que no es cierto”.

Sin embargo un episodio policial (robo de un auto que la policía recuperó rápidamente) se atribuyó su autoría a uno de los alojados en ese centro “eso me lo confirmó el propio Sub Secretario de Seguridad Fabián Beltrán” dice Grizutti.

“La idea es, para tranquilidad de los vecinos y de los que están allí, es saber en qué condiciones está todo y desde que lugar se llega a la legalidad y también romper con todo lo que se dice, que hay de cierto y que no”.