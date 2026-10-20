Juan Cambello: Del grito de gol y la palabra impresa a la web

En ‘Ficha Técnica’ el programa de los lunes por la noche en Supernova 97.9 entrevistamos a Juan Enrique Cambello, una de las figuras de la comunicación local en 9 de Julio (Director de Diario Tiempo y relator deportivo en LT33 Radio Nueve de Julio), además de haber sido partícipe de la integración del Canal 3 de la ciudad que dio entrada a la televisión por cable a 9 de Julio. Su recorrido en el periodismo gráfico también incluyó el semanario El Tribuno y la revista deportiva Impacto.

Cuenta no solo sus primeros pasos en el relato deportivo sino en paralelo la época dorada del fútbol de la Liga y el incidente del partido entre la selección de 9 de Julio y la de Pehuajó.

Cambello cuenta sus inicios en la histórica propaladora que transmitía mediante una red de altoparlantes fijos hacia la Plaza Belgrano, hasta que la pasión por el fútbol y por el gol lo llevo al relato deportivo cuando a partir de 1973 se instaló LT33 Radio 9 de Julio.

Para el entrevistado fue todo un desafío personal fundar Canal, 3 y la expansión regional lograda.

También cuenta de su labor en gestión de medios, como director y propietario de Diario Tiempo y la posterior transición al mundo digital. Fundó el diario en soporte de papel en octubre de 1995 y encaró el desafío de reconvertir la Redacción tradicional a la inmediatez de la web con Diario Tiempo Digital.

Juan Enrique Cambello sabe de sostenibilidad y desafíos como propietario y director y los obstáculos que tuvo que superar y enfrentar un medio del interior bonaerense. Dice que en época de invasión de noticias nacionales el rol del periodismo local sigue siendo vital enfocarse 100 % en el partido de 9 de Julio.

A los 81 años afirma que siempre lo mantuvo en su trayectoria, el esfuerzo y la ilusión.