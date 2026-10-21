Plan Potetti: proponen cobrar un peaje de USD 500 a camiones con arena para hacer la Autovía Ruta 5

El ingeniero civil Oscar Potetti propuso un peaje diferencial de 500 dólares para los camiones que transporten arena hacia Vaca Muerta, con el fin de financiar la construcción de la Autovía Ruta Nacional 5. La medida busca recaudar millones de dólares anuales para la obra sin afectar el presupuesto nacional ni cobrar peaje a los automovilistas locales de la traza.

Este es un proyecto alternativo que busca destinar la recaudación del tráfico logístico hacia Vaca Muerta para costear la millonaria obra vial entre Mercedes y Santa Rosa sin comprometer las arcas del Estado nacional.

El ingeniero civil Oscar Potetti presentó una propuesta estratégica para reactivar y financiar la construcción de la Autovía Ruta Nacional 5. La iniciativa consiste en implementar un peaje diferencial de 500 dólares por viaje exclusivo para los camiones que transporten arena con destino al yacimiento de Vaca Muerta. El trayecto de regreso, con las unidades vacías, estaría completamente bonificado.

Claves del proyecto de financiamiento

• Proyección de ingresos: Basado en un flujo inicial de 800 viajes diarios, el sistema generaría USD 146 millones anuales. Con el crecimiento de la actividad a diez años (1.600 viajes), la cifra escalaría a los USD 292 millones al año.

• Impacto presupuestario: La recaudación se destinaría de forma específica a la autovía, estimada en USD 2.500 millones, evitando depender de partidas del presupuesto nacional.

• Beneficios locales: El plan prevé eximir del pago de peajes a los vehículos livianos radicados en los municipios que integran la traza de la Ruta 5.

• Garantía de continuidad: En caso de una baja en el transporte de arena, se solicita que el Estado nacional asegure la finalización de las obras mediante créditos internacionales.

La propuesta, surgida como una respuesta a una demanda histórica de infraestructura y seguridad vial para la región, se encuentra en etapa preliminar. Su eventual implementación quedará sujeta a una rigurosa auditoría oficial que evalúe la viabilidad legal, económica y operativa del nuevo cuadro tarifario.