Prevención y alerta contra el grooming

En ‘Cabos Sueltos’ el programa de los sábados de Supernova 97.9, Liliana Vallabriga en representación del grupo ‘Concientizando palabras’ dialogó sobre el grooming y toda la prevención que se debe tener.

El grooming es el acoso y la captación de niñas, niños o adolescentes por parte de un adulto a través de internet, redes sociales o juegos en línea con el fin de atentar contra su integridad sexual.

Vallabriga habló sobre el marco legal del grooming y los riesgos digitales para niños y también sobre las señales de alerta y las estrategias de prevención para padres.

En Argentina, el grooming está penado por el Artículo 131 del Código Penal (Ley 26.904) con prisión de seis meses a cuatro años.

El 13 de noviembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. La fecha recuerda la sanción de la Ley 26.904 en el año 2013 y busca generar conciencia en la sociedad, las familias y las escuelas sobre la prevención y el cuidado de las infancias en los entornos digitales, por ello la entrevistada se refirió también las posibilidades de traer para esa fecha a un profesional que pueda brindar una charla sobre el tema abierta a la comunidad.

También se refirió a las dificultades que aún existen para la concientización y el rol fundamental de las escuelas y que el tema suele ser soslayado ‘hasta que nos pase algo’ graficó.

Para denuncia Liliana Vallabriga mencionó la línea 102 que es gratuita y confidencial y la 137 sobre casos de violencia familiar.