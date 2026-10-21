El fondo que no llegó a las escuelas

Por Redacción Extra Digital

El Fondo de Financiamiento Educativo tiene una regla sencilla. La Provincia gira a cada municipio una parte de los recursos que recibe de la Nación para educación, y en el interior bonaerense al menos el 40 % debe destinarse a infraestructura escolar. Esa afectación es la condición con la que el dinero llega.

Como informó este semanario, el Tribunal de Cuentas de la Provincia observó la Rendición de Cuentas 2025 del municipio de Nueve de Julio en este punto. Según el organismo, el municipio percibió $2.357.130.143,92 por el Fondo Educativo. El 40 % obligatorio equivalía a $942.852.057,57. El contador municipal informó como aplicados a infraestructura escolar $20.435.162,81, es decir, el 0,87 % de lo recibido. De cada mil pesos que llegaron para educación, a los edificios escolares fueron menos de nueve.

El municipio invocó ante el Tribunal una coordinación alternativa con la Dirección General de Cultura y Educación, que justificaría un destino distinto de los fondos. El organismo dejó constancia de que esa coordinación no se acreditó. El Tribunal no imputó desvío ni faltante, y corresponde decirlo con claridad. Lo que observó es que no se demostró el cumplimiento de la afectación que exige la ley.

¿Es un problema generalizado o una particularidad local? Para responderlo, este semanario buscó la información disponible sobre dos distritos vecinos y de escala comparable. El cuadro que sigue reúne lo que existe hoy, con su fuente y su grado de certeza.

Municipio Fondo Educativo y destino a infraestructura Fuente Nueve de Julio 2025: recibió $2.357 millones; aplicó a infraestructura $20,4 millones (0,87 %). Tribunal de Cuentas de la Provincia Bragado 2024: recibió $815 millones; de los $326 millones afectados a infraestructura comprometió el 69 %, unos $225 millones. 2025: recibió $1.700 millones y quedaron $76 millones sin ejecutar al cierre. Concejales de la oposición, en el tratamiento de la rendición de cuentas. Sin respuesta oficial publicada. Pehuajó 2025: el Consejo Escolar informó más de $1.000 millones en obras y equipamiento, con recursos propios, subsidios municipales y aportes del Fondo Educativo, sin discriminar cuánto corresponde a cada uno. Balance anual del Consejo Escolar

Aun con esa salvedad, el contraste con Bragado es elocuente. Según los números que expusieron los concejales más críticos de esa gestión, que son los menos favorables a su oficialismo, en 2024 Bragado comprometió en obras escolares unos $4.800 por habitante. Nueve de Julio aplicó en 2025 menos de $400 por habitante, y lo hizo con más recursos por vecino. Con una población de 52.607 personas según el Censo 2022, recibió unos $44.800 por habitante, frente a los aproximadamente $36.500 que Bragado, con 46.504 habitantes, habría recibido en 2025. Recibió más y destinó a las escuelas mucho menos. Y como los pesos de Bragado corresponden a 2024, con mayor poder de compra, la distancia real es todavía más grande.

La diferencia se mide en techos que se llueven, en calefactores que no funcionan y en baños que esperan una reparación desde hace años. El Fondo Educativo existe precisamente para eso, y su afectación obligatoria fue pensada para que no compita con el resto de las urgencias de un presupuesto municipal.

Al municipio de Nueve de Julio le queda una pregunta por responder. ¿Dónde están los $922.416.894,76 que la ley mandaba destinar a los edificios escolares y que no llegaron a ellos?