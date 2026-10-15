Fondo Educativo, el Lord Voldemort de la gestión





Por Juan M. Jara

Hay dos palabras que causan escozor, incomodidad, en el ámbito de la gestión municipal: Fondo Educativo. Suenan estas dos palabras y en el Ejecutivo y en el Consejo Escolar empiezan a transpirar, a desviar la conversación, a mirar para otro lado, a fingir demencia. Lo mismo que ocurría en «Harry Potter» cuando alguien mencionaba abiertamente el nombre de Lord Voldemort, que para todos era «el que no se puede nombrar«. Fondo Educativo parece ser el Lord Voldemort de esta gestión. Porque hay preguntas clave dando vuelta que desde el oficialismo no responden. Dónde va a parar el grueso del Fondo Educativo? Por qué el Consejo Escolar no reclama lo que le corresponde que no le permite hacer su tarea a full y, por ende, cubre al Ejecutivo?

El reclamo de los padres del Escuela de Educación Especial 501 por un edificio nuevo disparó los puntos flojos de este tema. Es cierto, quizás hoy no están dadas las condiciones para que el nuevo edificio sea posible. Pero sí se puede mejorar el actual. Porque plata hay, porque llega del….(suena música tenebrosa) Fondo Educativo!!!!!! Nadie planteó esto en la reunión. Por qué?

Entonces la pregunta es ¿para qué tanta reunión? ¿Para qué tanta vuelta? ¿Para qué tanta promesa utópica si podes dar soluciones concretas ahora? Porque la plata llega. Pero claro, vuela para otras cosas.

En el 2025 el Fondo Educativo fue sub-ejecutado y el Consejo Escolar se abroquela para decir nada sobre esto. Por qué? Esta es la pregunta que Valeria Maidana, presidente de ese cuerpo, sabe que debe responder. La hemos invitado a entrevistas varias veces pero no viene porque sabe que esa es la pregunta y ella, intuimos, lo que no puede decir es: «Qué querés que haga si apenas me lo dan«.

Ya no hay misterio, ya se sabe que es así. El Fondo Educativo es algo más que manotea el Ejecutivo para sostener al municipio. Una millonada que entra y va para otras cosas. Porque entra. Llega. La provincia lo manda. Y eso es para obras escolares…teóricamente.

El año pasado fueron casi 2700 millones de los cuales el 40%, unos 900 millones, mínimo debieron utilizarse para obras, sí o sí. Cuánto se utilizó en el 2025 segun la rendición de cuentas oficial? Apenas 20 millones, para lo que, puntualmente, está destinado. Y acá la pregunta que nadie quiere responder públicamente: el resto dónde fue? Y veremos los datos del 2026, con un muniicpio en peores conmdiciones que en el 25.

Los padres de la 501 esta semana tuvieron otra reunión. Una pérdida de tiempo. La plata está, no para un edificio nuevo pero sí para arreglos, obra pequeña. Pero no se usa para eso. Entonces no hay que perder más tiempo con reuniones inútiles que desgastan. Ya se sabe la situación que está en 9 de Julio. Viviendo del descubierto, viviendo de la provincia, viviendo del fondo educativo, viviendo un montón de cosas para poder pagar a los empleados en un municipio que no puede cumplir con los servicios básicos, maquinaria y camiones rotos. ¿Por qué?

Uno de los puntos acordados en la reunión fue que el Consejo Escolar va a hacer una inspección de las necesidades que la escuela 501. En octubre?? No las conoce aún?? Esta situación empezó en marzo, dijo Pittatore, uno de los padres referente. Estamos a mitad de octubre. Uno debe preguntar qué hicieron durante el año? Y lo más cómico, sino cínico, los padres y Cooperadora verán como conseguir la plata para bancar esos arreglos. O sea, bingos, desfiles, kermesse y todo tipo de eventos para juntar plata para tener una escuela más o menos digna. Mientras la plata del Fondo Educativo… lo repetimos, Fondo Educativo… transpiren…Fondo Educativo… el Ejecutivo la manotea y el Consejo Escolar finge demencia.

Olvídense de tener un nuevo edificio. La provincia ya dijo que no hay presupuesto. Ni este año, menos en el 27, que es año electoral. El Consejo Escolar está para obras, para refacciones, para hacer de escuelas y aulas lugares dignos. Deberia reclamar al Ejecutivo que le de lo que haga falta, lo que le corresponde para cumplir con la supuesta y declamada prioridad que son los alumnos. Porque la Escuela 501 tiene esta necesidad y es real, pero también hay otros establecimientos en el Partido de 9 de Julio que tienen sus necesidades mayores o menores. Todas son válidas. El tema es que la plata para tratar de solucionar estas cuestiones viene, está, pero se utiliza para otra cosa. Esto es dato oficial, no menor y lo repito para que quede claro: el año pasado el Fondo Educativo fue subejecutado. O sea, la plata vino y no lo utilizaron para lo que corresponde, lo utilizaron para sostener el «mamotreto». Tan solo 20 de los 2700 millones fueron para los estudiantes y las escuelas. Dato destroza relato. Ejecutivo y Consejo Escolar, deben hacerse cargo, dar la cara con la verdad y no hacer perder más tiempo, porque se agota, como la paciencia.