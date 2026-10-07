La Inspectora Jefa distrital marcó la cancha





La Inspectora Jefa Distrital de Educación, Gabriela Tiani, estuvo en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) dialogando sobre distintos temas de la gestión educativa y la actualidad del vinculo con el palacio municipal. Tiani reconoció que, luego de la última entrevista en este mismo programa, mediados de Julio de este año, fue convocada a una reunión con la intendenta municipal: “Esa nota tuvo una repercusión importante y fui invitada a dialogar, acerca de lo que manifesté en la entrevista, en la mesa de diálogo y el motivo de esa mesa era poder establecer acuerdos. Que fue generar un espacio de diálogo y de poder articular acciones que tienen que ver con el sistema educativo e iba a ocurrir en el mes de agosto. Bueno, aún no sucedió. Estoy a la espera de la misma pero sí, repito, fue muy contundente cada una de las frases o palabras que yo manifesté y que sigo sosteniendo, porque creo que el sistema educativo es nuevejuliense, nuestros estudiantes lo son y todos formamos parte. Y las propuestas educativas tienen que surgir de una articulación”.

Al respecto, Tiani expresó que “sentía que el sistema educativo estaba organizado, no iba a cambiar mucho que nos reuniéramos o no, pero accedí claramente a una reunión, como accedí a este espacio de diálogo, donde justamente jamás me imaginé que se iba a cuestionar una entrevista periodística, donde con toda la transparencia y honestidad que caracteriza mi gestión, dí los argumentos; es como que tuve que fundamentar cada una de las palabras que había dicho en la entrevista”.

La Inspectora Jefa distrital había dicho que “no había diálogo, que las propuestas llegan por mail a nuestra jefatura, que las leemos, que las analizamos con los inspectores y que damos lugar a todas”, y aclara: «Llega una propuesta de Vialidad, el sistema educativo está, llega la propuesta de municipio cercano y las escuelas abren las puertas por más que no coincida la temática con lo que estamos abordando en el interior de las instituciones. Como sistema educativo articulamos con la ‘Cooperativa eléctrica Mariano Moreno, con el Club de Leones, Con el Rotary Club, con Bomberos Voluntarios, con salud y promotores de la salud, articulamos permanentemente con distintos órganos, no quiero olvidarme de ninguno, pero es muy amplia la articulación del sistema educativo”.

Además, agregó que “Todo parece que tuviera apertura en el sistema, porque realmente lo tiene (enfatiza); porque siempre que exista una posibilidad de brindar oportunidades diferentes a nuestros estudiantes el sistema educativo abre las puertas. Pero sí está bueno, que se nos tenga en cuenta al sistema educativo, a los directivos, a los docentes, a los inspectores al momento de elaborar dichas propuestas porque claramente somos los profesionales de la educación”.

Además remarcó los logros obtenidos por el CEPT 15 ‘El Chajá’ cuyo proyecto ChajáBot fue seleccionado para participar de la instancia nacional de la competencia educativa que se desarrollará en la provincia de Córdoba en noviembre, y «el mismo establecimiento ganó la etapa regional de robótica y avanzó a la instancia provincial y nos va a representar en octubre, el 27, en la ciudad de La Plata. Así que estamos inmensamente orgullosos por el trabajo, la gran labor que desarrollan estudiantes, docentes, equipo de conducción, inspector, etc. y esta semana va a haber un reconocimiento, en el Concejo Deliberante”.