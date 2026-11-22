El destacamento local suma una cantina, juegos y un bono contribución con sorteo el 24 de diciembre. Su presidente cuenta además que el cuerpo activo pasará de once a trece integrantes.

El Destacamento de Bomberos Voluntarios de Patricios organiza para este lunes 23, feriado, a partir de las 14, una barrileteada abierta a toda la comunidad en la cancha del Club Compañía. La actividad incluye juegos, una cantina y puestos de emprendedores. Los fondos que se recauden irán al destacamento. Lo explicó su presidente, Carlos Agüero, entrevistado en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) en la que también habló de la incorporación de dos nuevos bomberos, de un bono para sortear una bicicleta y de la continuidad de su gestión.

Según Agüero, la propuesta nació de los integrantes del cuerpo activo. «Fue una idea de los chicos y se plasmó, gracias a Dios«, contó. El destacamento quiso ofrecer algo distinto a los chicos de la localidad, en un momento en que, dijo, «no hay tantos eventos consecutivos».

El presidente aclaró que la jornada no se limitará a remontar barriletes. «Los chicos (se refiere a los bomberos) han organizado varios juegos«, explicó. También habrá una pequeña competencia entre quienes lleven barriletes comprados o armados en casa. En su opinión, la participación importa más que el resultado: «Más participativa que otra cosa, pero que puedan disfrutar elevando los barriletes».

Un solo factor puede complicar la tarde pero no arruinarla: el viento. Agüero coincidió: «Lo fundamental sería que haya viento«. Si no sopla, dijo, los juegos programados permitirán que la actividad continúe.

Cantina, emprendedores y telemedicina

Las tortas fritas y los budines de la cantina serán elaborados por los chicos del cuerpo activo. También se venderán golosinas, agua mineral y una gaseosa. Para quienes lleven el termo al evento, los bomberos ofrecerán agua caliente. Agüero explicó que la idea es que «los padres o la gente de la localidad que se acerque a ver a sus hijos o a sus nietos» puedan comprar algo y compartir la tarde. Cuando le preguntaron si había que llevar alimentos, respondió que no se pide ningún aporte obligatorio. El dinero de la cantina, dijo, servirá «para generar algo si se puede«.

Estarán presentes emprendedores y feriantes locales, que según Agüero participan habitualmente de los eventos de la zona. La cooperativa eléctrica instalará además un gazebo para informar sobre la telemedicina, un servicio que describió como «muy nuevito» en la localidad. Además, el presidente dijo que el lunes cae en un fin de semana largo y que espera que también se acerquen quienes estén de paso en Patricios. «La gente de pueblo nos conocemos todos«, comentó, pero la actividad es una oportunidad para que los visitantes conozcan al cuerpo activo.

Más integrantes y un bono navideño

El presidente anunció que dos integrantes del cuerpo activo, un varón y una mujer, rindieron hace pocos días el examen final: «Eramos once, ahora pasaremos a ser trece«, dijo. Agüero sostuvo que los nuevos bomberos acompañarán el evento para presentarse a la comunidad. El destacamento también lanzó esta semana un bono contribución, siguiendo el modelo del cuartel central de Nueve de Julio. Se sorteará el 24 de diciembre, en vivo, al terminar el tradicional recorrido de Papá Noel por las calles de Patricios. Según Agüero, será la tercera o cuarta vez consecutiva que se hace y este año el papel estará a cargo de un integrante del cuerpo activo, que repartirá golosinas.

El primer premio es una bicicleta. Del segundo al quinto se entregan canastas navideñas. El bono se vende a un valor que Agüero calificó de «accesible». Según contó, una de las integrantes del cuerpo activo, Luján, ya vendió los cien números que tenía y pidió más. El destacamento imprimirá nuevos y espera recibirlos el martes. «La gente siempre se asocia con nosotros y siempre nos colabora«, dijo.

En la presidencia desde la creación del destacamento, recordó que la institución trabaja para lograr su independencia. «Estamos desde un principio remándola para llegar a la independencia del cuartel», dijo. Ante la pregunta por posibles sucesores, respondió que cree que seguirá «por un período» y que luego se verá.