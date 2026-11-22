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La Municipalidad de Nueve de Julio está realizando obras de bacheo en diferentes puntos de la ciudad. En los últimos días, cuadrillas trabajaron en Santa Fe y Garmendia, Garmendia y Libertad, Garmendia y Robbio, Libertad y Cardenal Pironio, y Robbio y La Rioja. El municipio pidió a los conductores circular con precaución.

Esto es parte del plan de mantenimiento y recuperación de la red vial urbana. El 13 de noviembre, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi, habló sobre el tema en una entrevista radial. Dijo que ya se había trabajado en sectores céntricos, con bacheo y reparación de cordones, y que se retomaría la planificación para avanzar sobre avenidas y otras calles, ante los reclamos vecinales por pozos y demoras. El funcionario también reconoció limitaciones de equipamiento: hay una máquina destinada al sector urbano, otra en reparación, y otros equipos que deben alternar tareas por las necesidades rurales. El municipio no informó plazos ni el orden de las próximas intervenciones.