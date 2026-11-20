El grupo Aires de Pampa estrena mañana sábado una obra de suspenso en un ámbito diferente. Las funciones serán a las 20:30 y a las 21:30, y los lugares son limitados.
El teatro de suspenso es un género poco explorado en 9 de Julio y en la Argentina en general. El grupo Aires de Pampa lo intenta con “Una muerte conveniente”, una obra que se estrenará el sábado en La Librería de Nora Zola, habilitada especialmente para la ocasión. Guillermo Hough, director, y Juan Fassino, actor, presentaron esta novedosa propuesta teatral en «Un Plan perfecto» (Supernova 97.9).
Un thriller de autor poco conocido
La obra original es del autor australiano Ken Milner, poco difundido en el país. Hough explicó que la eligieron porque entre Australia y Argentina hay rasgos de similitud, como la extensión territorial y las realidades económicas, lo que permitía trasladarla a un contexto local. La trama arranca con un llamado telefónico. El protagonista, que está en Buenos Aires, recibe la noticia de que su novia se suicidó en Río Gallegos. Viaja para el funeral y allí conoce a una amiga de la joven. Juntos empiezan a investigar, porque la muerte no le cierra: nada indicaba que ella estuviera en condiciones de tomar una decisión así. A partir de ahí la obra sigue el camino clásico del género: si fue suicidio o asesinato, quién pudo haber sido y por qué. Hough la definió como una estructura “muy clásica, muy lineal”, en la que la tensión crece a medida que el relato se vuelve más denso y aparecen distintos sospechosos, al estilo de Agatha Christie. La adaptación incorpora además intereses económicos en juego en la zona.
Dos actores y un soporte audiovisual
El elenco es reducido. Fassino interpreta al protagonista y Carolina González encarna a varios personajes que lo acompañan en la investigación. Daniel “Cuchi” Cerdán está a cargo del elemento audiovisual, que le da dinamismo al relato. Hough explicó que en algunos momentos el eje de la acción pasa por una proyección armada con inteligencia artificial, en formato de cómic. A eso se suman los efectos de sonido, que ayudan a construir el clima de suspenso. Fassino destacó el trabajo de adaptación del director. Dijo que fue “dificilísima” y que consistió en encontrar recursos para darle ritmo a la historia, de modo que el espectador no se aburra y siga el hilo, sobre todo cuando datos clave se dicen como al pasar. «Contar una trama de este tamaño con solo dos actores«, agregó, «también es un desafío«. “Está muy bien dosificado”, aseguró.
Por qué en una librería
Hough vive a media cuadra de la librería de Nora Zola, ubicada en calle Entre Ríos, entre Poratti y Salta, y conocía el espacio. Habló con la dueña y acordaron correr los muebles para armar un pequeño salón. Para Fassino, el lugar es apropiado: «El policial y el thriller son géneros que atrapan, y una librería puede funcionar como puerta de entrada a otros libros del mismo tipo, con la recomendación de la propia Nora, de autores argentinos e internacionales». El público no participará de la acción, estará sentado como espectador. Reconoció, de todos modos, que presentar la obra en un ámbito no tradicional es “un desafío” y también “una gratificación”.
Dos funciones en una noche
Como armar y desarmar el espacio lleva trabajo, el grupo decidió dar dos funciones el mismo día, una detrás de la otra. Los actores trabajarán doble jornada. La producción es liviana. Según el director, «todo lo necesario entra en el baúl de un auto, por lo que la obra podrá llevarse a otros lugares después del estreno, y no necesariamente una librería». Fassino agregó que el tono intimista del relato fue pensado para pocos espectadores. La entrada cuesta 15.000 pesos. Se puede reservar pasando por la librería en cualquier momento. El espacio tiene capacidad limitada y ya hay bastantes reservas, por lo que Hough recomendó no demorarse: “No lo piensen demasiado porque se van a agotar”. El actor agregó que el arte tiene una inversión detrás, tanto del artista como de quien produce. Ambos dijeron que el grupo está abierto a ofrecer una alternativa para quienes no puedan pagar por razones económicas, para que nadie se sienta excluido.