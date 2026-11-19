Fue el tercer acto de un ciclo de reconocimientos a los veteranos del partido de 9 de Julio. Hoy, a las 14, serán homenajeados otros dos en La Niña.

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 5 de French, donde también funciona la Escuela Primaria N° 12, homenajeó al ex combatiente de Malvinas Eduardo Salgado con la colocación de una placa en su reconocimiento y la presentación de un mural. El mural fue realizado por alumnos de ambos niveles. Si bien Salgado no cursó sus estudios en este establecimiento, eligió esta escuela para recibir la placa porque vive actualmente en la localidad y siente un fuerte sentido de pertenencia y agradecimiento hacia dicha comunidad. El momento más conmovedor llegó cuando los alumnos invitaron a Salgado a firmar el mural. La emoción le impidió hacerlo en ese momento, y prometió que lo hará próximamente.

Un ciclo que recorre el distrito

El acto en French fue el tercero de una serie de homenajes que forman parte de una acción del Concejo Deliberante para reconocer a los ex combatientes de Malvinas del Partido de 9 de Julio. El ciclo comenzó en Dudignac, donde el Jardín N° 905 “Rosario Vera Peñaloza” colocó una placa en su ingreso en honor a Miguel Ángel Benítez. Luego fue el turno de Gabriel Coñequir en la Escuela Primaria N° 4 “Manuel Belgrano” de la ciudad de 9 de Julio. La serie continúa hoy, jueves, a las 14, en la Escuela Primaria N° 18 de La Niña, donde serán homenajeados otros dos ex combatientes: Sergio Brangeri y David Bozzuffi.