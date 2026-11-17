El proyecto de gastos enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura contempla $4,05 billones para infraestructura en toda la provincia de Buenos Aires. Mientras municipios vecinos aseguran financiamiento por miles de millones, Nueve de Julio aparece contan solo cinco millones de pesos, un monto que en la jerga presupuestaria funciona apenas como una reserva administrativa.

Por Redacción Extra Digital

En la grilla de la obra pública bonaerense para 2027, las planillas oficiales del proyecto presupuestario exponen que, dentro de los 19 partidos que integran la Cuarta Sección Electoral, el reparto de recursos dista de ser homogéneo. Para Nueve de Julio, el documento oficial individualiza una sola intervención: la adecuación de la planta potabilizadora, con una partida asignada de $5.000.000. La cifra resulta ínfima frente al costo real de cualquier obra de ingeniería sanitaria y contrasta de manera directa con el volumen de fondos proyectados para otros munipios de la Cuarta Sección.

Qué significa una partida de cinco millones en la técnica presupuestaria

A diferencia de otras localidades donde el texto de la ley prevé el inicio o la continuidad efectiva de trabajos con presupuestos robustos, una asignación de $5 millones en el presupuesto provincial no alcanza para financiar una licitación de infraestructura hídrica. En la práctica administrativa de la provincia de Buenos Aires, este tipo de montos cumple una función técnica específica: mantener abierto el renglón presupuestario. Al figurar la obra con un crédito inicial mínimo dentro de la ley, el Poder Ejecutivo conserva la herramienta legal para ampliar esa partida durante el ejercicio 2027 mediante reasignaciones internas o transferencias de fondos, sin necesidad de enviar una nueva ley a la Legislatura. Sin embargo, para los vecinos del distrito, su inclusión no garantiza ni fecha de inicio ni disponibilidad inmediata de caja.

El caso de Nueve de Julio no es el único dentro de la región. En el borrador oficial, General Viamonte figura con $5 millones para cloacas en Los Toldos y otros $5 millones para Baigorrita; Chacabuco tiene previstos $5 millones para una planta de ósmosis y poco más de $6 millones para redes y colectores, e Hipólito Yrigoyen registra $5 millones para desagües cloacales en Henderson.

El contraste con los municipios vecinos de la Cuarta Sección

La disparidad se hace evidente cuando se detallan los montos del resto del noroeste bonaerense, donde el agua potable, los desagües pluviales y las redes cloacales concentran la mayor parte de la inversión:

Bragado lidera por amplio margen el listado seccional con más de $5.504 millones en obras locales. Su proyecto principal es la construcción de un microestadio municipal por $2.650 millones, acompañado por obras de saneamiento del Noroeste bonaerense ($1.517,5 millones), agua potable ($792 millones) y la segunda etapa del colector cloacal ($545 millones). Además, comparte con Alberti una obra intermunicipal de desagües pluviales en Mechita por $1.017,5 millones.

Carlos Casares acumula seis proyectos centrados en el recurso hídrico por más de $1.853 millones en total, entre los que destacan el recambio del acueducto French ($673,1 millones) y sistemas de agua potable para las localidades de Cadret, Ordoqui, Hortensia y Hirsch ($250 millones cada uno).

Chivilcoy suma más de $1.643 millones repartidos entre una planta de ósmosis inversa ($646,7 millones), la Estación Transformadora Chivilcoy Dos ($524,5 millones), una estación de bombeo cloacal ($250 millones) y puentes en Cañada Chivilcoy ($217,5 millones).

Alberti registra $662,7 millones propios destinados principalmente a su planta depuradora cloacal ($570,2 millones), mientras que Leandro N. Alem alcanza los $607,5 millones entre desagües pluviales en Vedia y agua potable en Fortín Acha.

Carlos Tejedor tiene asignados $500 millones para desagües cloacales en Tres Algarrobos.

Trenque Lauquen suma $397,5 millones (con foco en el Canal Llambías y cloacas en Garré)

Junín cuenta con $350 millones para redes cloacales en los barrios Villa del Parque y Lihué

Pehuajó recibe $192,5 millones para su terraplén de defensa.

General Villegas totaliza $150 millones, mayormente absorbidos por la estación de bombeo de Laguna La Picasa.

Por fuera de este listado aparecen distritos como Lincoln, General Pinto, General Arenales, Florentino Ameghino y Rivadavia, que no cuentan con obras individualizadas en el anexo municipal y dependen de programas provinciales transversales.

Un presupuesto atravesado por la tensión fiscal y política