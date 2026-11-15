Oscar Potetti, de las cartas al presidente al cuento sobre Morea

Oscar Potetti, conocido en 9 de Julio por su campaña a favor de la Ruta 5, recibió una mención de honor en un certamen literario con su primer cuento concluido, “Un desayuno en Morea”.

Por Redacción Extra Digital



En una mañana gris y lluviosa, el ingeniero Óscar Potetti pasó por los estudios de Supernova 97.9 invitado en «Un Plan Perfecto» con una condición pactada de antemano: no se hablaría de la Ruta 5. La invitación respondía a otro motivo, conocer su costado literario. Potetti es conocido en la ciudad por las cartas que dirige a presidentes y ministros para reclamar mejoras viales. Pero su faceta de escritor es más reciente y, según contó, nació en circunstancias inesperadas.

Durante la pandemia, Potetti se instaló en 9 de Julio y pasó allí más tiempo que en casi cinco décadas. En ese período se abrió un concurso literario de la Biblioteca José Ingenieros, y decidió participar con un cuento corto, de cuatro carillas, sobre un episodio del General San Martín. El texto no cerró. “A la cuarta carilla no lo tenía resuelto”, recordó. Lo dejó pendiente y proyecta convertirlo en una obra de teatro, que piensa ofrecer ad honorem a los hombres de teatro locales Horacio Filoni o Eduardo Bonoldi.

Años después, ya radicado en la ciudad y antes de comprometerse con la causa de la Ruta 5, volvió a presentarse al certamen, en su undécima edición, en la categoría de cuento y poesía. Esta vez concluyó el trabajo: “Un desayuno en Morea” obtuvo una mención de honor en una edición posterior del mismo concurso literario. Es el primer cuento que termina.

De qué trata

El protagonista, el ingeniero Quijano, nació en Morea, una localidad del partido de 9 de Julio, y pasó décadas en el Gran Buenos Aires. Según el autor, allí aprendió a moverse “como pez en el agua” en un entorno de corrupción tanto en la obra pública como en la privada. Es empresario, con tres matrimonios y cinco hijos a cuestas, y de personalidad fuerte, con una marcada inclinación al machismo. Al jubilarse, decide vender su empresa y volver a la casa paterna que heredó. Allí planea una nueva etapa, que incluye conocer a una nueva pareja y formar otra descendencia, en un contexto en el que los nietos tardan en llegar o no llegan.

Potetti dijo que el relato nace de una sensación personal: el hastío de vivir en el Gran Buenos Aires para quien se crió en 9 de Julio. “La cultura del Gran Buenos Aires no cuaja en alguien criado en 9 de Julio con total libertad”, afirmó, y mencionó la violencia y el subdesarrollo de esas ciudades. Reconoció que hay quienes se criaron allí y lo sienten como su lugar, pero que no es su caso.

En el cuento se insinúa además una hipótesis sobre la fidelidad de los políticos radicales. El autor se apresuró a aclarar que es “una invención literaria” y que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

El relato incluye un elemento tomado de la vida local. Potetti sospecha que el historiador Héctor Yaconis investiga en secreto la influencia social, política y económica de Morea sobre la ciudad de 9 de Julio y el resto del partido, “desde Naón hasta Quiroga”. La observación que lo motiva es cotidiana. Según el autor, quien vivió en Morea y llega a la ciudad suele elegir una ferretería atendida por el hijo de otro morense. Le resulta llamativo que personas que dejaron la localidad hace cuatro décadas conserven un arraigo tan fuerte. “Ese es el misterio, no se sabe por qué”, dijo.

Un premio entre colegas

El certamen, organizado por la Biblioteca José Ingenieros, contó con distintas categorías. Potetti destacó que una de las distinciones mayores fue para Stella Maris Jaén, escritora reconocida y compañera suya del Colegio San Agustín. Dijo que le resulta un placer haber sido distinguido con una mención de honor en su primer cuento presentado. Consultado sobre sus próximos proyectos, además de la obra de teatro sobre San Martín, Potetti bromeó: “Me dedico a la ciencia ficción”. Se refería a sus cartas a ministros y al presidente en relación al reclamo por la Ruta 5. Parece que lograr “algo tan común como una autopista en el siglo XXI”, dijo, es ciencia ficción.

La charla terminó en el fútbol. Potetti es hincha del Club Agustín Älvarez y asiste a los partidos junto a «Tomasito» Rodríguez, excompañero de juegos. Recordó la campaña del año pasado, cuando el equipo estuvo cerca del descenso y el director técnico, Omar Santorelli, a quien definió como excelente y que falleció este verano, lo sacó adelante. Según relató, el equipo había llegado a 4 puntos en la primera rueda y con ese técnico sumó 17 más en la segunda.

Con la gentileza que lo caracteriza, Potetti nos compartió su cuento con honores el cual adjuntamos a esta nota para que todos puedan disfrutarlo: Un desayuno en Morea

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