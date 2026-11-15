Joahnna Brichina, especialista en IA: “Cada vez es más necesario ser más humano”

Johanna Brichina, consultora y tallerista en inteligencia artificial, visita una vez por mes el programa Un Plan Perfecto (Supernova 97.9) para actualizar a los oyentes sobre el juguete digital que cada vez está más presente en las actividades diarias. Esta vez habló de regulación, privacidad, publicidad en los chatbots y del riesgo de pensar cada vez menos. Ante la pregunta de cómo hace para seguir el ritmo del avance de la Inteligencia Artifical, la especialista respondió con una cifra: «Solo en octubre«, dijo, «una de las principales herramientas de IA acumuló alrededor de 135 actualizaciones«. Ese vértigo es el punto de partida de sus talleres y del giro que, según ella, tomó la conversación pública. “Al principio era ‘qué bueno lo que puedo hacer’. Hoy se habla de los peligros y de que esto se está saliendo de control”, resumió.

De la fascinación a la preocupación

Los propios creadores de la tecnología empezaron a advertir riesgos. Brichina sostuvo que el debate dejó de ser técnico. Mencionó declaraciones de referentes del sector que calificaron a la IA como una de las tecnologías más peligrosas jamás creadas, y habló de deepfakes y suplantación de identidad. Para ella, el tablero incluye política, negocios y poder. Citó las elecciones estadounidenses de hace dos semanas, donde en algunos lugares pesó el voto contra la instalación de centros de datos, y la prohibición del uso de IA para niños en un estado de ese país. Señaló una contradicción: “Hay una doble vara. No quiero centros de datos, pero quiero que la IA haga cada vez más mi trabajo”. Más IA requiere más infraestructura, más científicos y más inversión.

Aclaró que sus talleres no son políticos, pero “están inmersos en el contexto político”, y recordó que los países que lideran la frontera de la IA son Estados Unidos y China.

Empresas y el miedo a los datos

Un cambio notable, contó, es el tipo de público. En octubre capacitó a entre 120 y 130 personas de empresas, y una de sus tres preocupaciones principales fue qué ocurre con la información que se sube a estas plataformas. “Todo lo que compartas, salvo que tengas un plan de empresa, según los términos y condiciones se usa para entrenar los modelos y se comparte con socios y terceros”, explicó. Y agregó: “¿Quiénes son esos socios y terceros? Vayamos a saber”. En las versiones empresariales, dijo, el contrato suele incluir al menos una cláusula que limita ese uso, “por lo menos es un control”.

Brichina también comentó que ChatGPT habilitó la publicidad. Según relató, quienes usan la versión gratuita verán anuncios relacionados con su consulta debajo de los resultados, y pautar costaría unos 25 dólares diarios, con lista de espera para algunas empresas. Interpretó el movimiento como una señal de competencia con Google: “La atención del usuario está ahí y las empresas lo saben”.

Un taller que ya no puede ser el mismo

Los talleres ya no se concentran en enseñar a “hablarle” a la IA. “Ahora es la especialización en herramientas”, dijo. Ayer sábado, Johanna dictó en La Plata su primer taller dedicado exclusivamente a Claude, la IA de Anthropic. Otro sobre ChatGPT está en preparación. Además de los talleres, mantiene una comunidad con grupos de WhatsApp: uno de creación de imágenes con unas 350 personas, otro de finanzas con IA y un canal de noticias. Sin seguimiento, explicó, un taller de cuatro horas queda viejo a las pocas semanas.

¿Cuál conviene pagar?

Su respuesta es otra pregunta: “¿Para qué la usás?”. Recomendó combinarlas “como un cocinero con una receta” y no casarse con una sola. Explicó que las versiones gratuitas se limitan cada vez más y que la diferencia con las de pago es grande. Dijo que Google “los espera a todos” y que luego aparece con un modelo que “rompe todo”, y señaló el avance de las opciones chinas como DeepSeek y Kimi. Sobre Claude, afirmó que es la que mejor le cae porque su empresa advierte los riesgos, aunque aclaró que no sabe si es la mejor.

Agentes y empleo

¿Hacia dónde va esto? Según Brichina, el siguiente paso son los agentes, programas que ejecutan tareas por cuenta del usuario, como agendar reuniones, comprar o armar presentaciones. Planteó que la tendencia es a gestionarlo todo desde el celular o el reloj inteligente. El costo laboral ya es visible, afirmó. Un colega suyo pasó de dirigir una agencia con 30 o 35 empleados a trabajar él solo con varias computadoras, y reorientó su negocio. A quien le dijo que quería que la IA lo hiciera todo con un botón, le preguntó cuál sería entonces su valor agregado.

“Decrecimiento cognitivo”

Brichina advirtió sobre el efecto de la tecnología en la forma de pensar. “Cada vez hablamos menos, porque pedimos todo con un clic. Si hablamos menos, entrenamos menos la oralidad y el pensamiento crítico.” Lo llamó un decrecimiento cognitivo, y señaló que la diferencia la marcarán el criterio y el toque personal. Ya se nota, dijo, en la cartelería hecha con IA, donde todo se parece.

Su recomendación práctica es poner límites. Ella se fijó 15 minutos diarios de Instagram y aconsejó revisar cuántas horas por semana se dedican a las redes. Coincidió en que el uso excesivo ya se considera una adicción. Pero rechazó el catastrofismo sobre las nuevas generaciones: “Muchas cosas pasan de la puerta para adentro”. El control de cómo los hijos usan estas herramientas sigue siendo de los adultos.

Johanna Brichina prometió tres clases gratuitas online para su comunidad y dejó abierta la posibilidad de un nuevo taller en 9 de Julio, el cuarto en la ciudad. Su cierre fue una síntesis: la IA ya no es un buscador, entra en el trabajo diario, y por eso “cada vez es más necesario ser más humano”.

Escuchá la entrevista completa en el link de Spotify que acompaña esta nota