Ochocientos veintinueve puntos

Por Javier Pappalardo

Hay semanas en que la economía argentina parece funcionar en dos pisos que no se hablan entre sí. En la planta baja, la que mira el ahorrista de a pie, el dólar está quieto. En el piso de arriba, el de los bonos y los fondos de inversión, la temperatura sigue alta. El viernes el riesgo país cerró en 829 puntos básicos. El número parece un alivio, porque una semana antes, el viernes 6, había cerrado en 939, su nivel más alto en más de un año. Pero sigue duplicando holgadamente el de julio, cuando rondaba los 400 puntos. Para entender lo que está pasando conviene subir y bajar la escalera varias veces.

Empecemos por la planta baja. En los primeros días de noviembre el dólar mayorista rondaba los $1.545, un 21% por debajo del techo de la banda cambiaria. Según el IERAL de la Fundación Mediterránea, lo sostiene la escasez de pesos, con un Banco Central que retiró liquidez, encajes altos y crédito restringido. La falta de pesos contiene al dólar, advierte el informe, pero la tensión se desplaza hacia otros precios. Uno es la tasa de interés. A comienzos de mes la caución a siete días tocó el 45% anual, y Hacienda tuvo que inyectar al menos dos billones de pesos para bajarla. Otro es el dólar futuro, que pasó a descontar una devaluación anual del 28,6%, cuando antes rondaba el 23%. El dólar de la pizarra está quieto, mientras que el que se negocia a plazo se mueve.

En la planta baja también está la góndola, y ahí la quietud del dólar no alcanzó. La inflación, el principal logro del programa, repuntó en octubre a 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre y de todas las estimaciones privadas, que iban de 1,8% a 2,1%. Empujaron los alimentos, los servicios regulados y los componentes estacionales. En lo que va del año el índice acumula 26,3%, y en los últimos doce meses, 33,1%. Durante varios meses la desinflación había encontrado un piso difícil de perforar, y octubre muestra que ese piso también puede ceder hacia arriba, aun con un tipo de cambio que el Gobierno usa como ancla. Ahí se tocan los dos pisos, porque el mercado de futuros, con su 28,6% de devaluación esperada, no le asigna a esa ancla la misma duración que le asigna el Gobierno.

Subamos al primer piso. ¿Por qué los inversores se desprenden de los bonos argentinos si hay superávit fiscal y el Banco Central ya compró más de 16.000 millones de dólares en el año? La lectura más extendida es electoral. Según un cálculo de la consultora FMyA basado en los precios de los bonos, la probabilidad de reelección de Milei que descuenta el mercado cayó del 90% en julio a un 45%. JP Morgan recordó lo ocurrido tras las PASO de 2019, aunque aclaró que repetir aquel escenario sería extremo. En la vereda opuesta, los analistas del Grupo IEB consideran injustificado que los activos coticen como si un triunfo de Kicillof estuviera escrito.

El Gobierno tiene su propia lectura y también sus números. A comienzos de octubre, con el indicador en 650 puntos, Caputo atribuyó la suba a un shock externo y al temor de volver al pasado. El Banco Central cumplió en julio, con siete meses de anticipación, la meta anual de reservas pactada con el FMI, y las exportaciones marcaron en septiembre un récord histórico de 10.036 millones de dólares, con un superávit comercial de 21.198 millones en nueve meses. Aun así, Argentina se alejó sola del vecindario. Su prima de riesgo equivalía a 2,2 veces el promedio regional en julio y hoy roza las cuatro veces. El IERAL suma a la incertidumbre electoral el estancamiento de la actividad, la suspensión de emisiones en dólares del Tesoro y las dudas sobre el programa financiero de 2027, año en que vencen unos 28.000 millones de dólares con reservas netas cercanas a 10.000 millones.

Con esto bajamos al sótano, que es la economía real. La actividad cayó 2,9% en julio, el peor registro mensual desde la pandemia, y en agosto apenas rebotó 0,1%. La consultora I+D contabiliza 4.324 empresas industriales menos desde noviembre de 2023. En la provincia, Papelera del Sur, en Tornquist, empezó a importar de Brasil la cartulina que antes fabricaba y ahora cierra, con unos 160 trabajadores en la calle. Los salarios muestran dos caras. El índice del INDEC acumuló 25,1% entre enero y agosto, contra una inflación de 21,3% en el mismo período, pero ese promedio lo empujan los no registrados. Los privados registrados avanzaron 20,4% en esos ocho meses, por debajo de los precios, y el CEPA calcula que en junio los sueldos registrados seguían 8,2% abajo de noviembre de 2023. Los datos de septiembre y octubre dirán cuánto de la ventaja del promedio general resiste el repunte de los precios.

El economista Nicolás Salvatore resume el cuadro con una fórmula. A su juicio, el país podría atravesar una crisis financiera sin crisis cambiaria, con la tensión concentrada en la deuda y en las tasas, y el Gobierno dejó pasar en julio, con el riesgo país cerca de los 400 puntos, la oportunidad de financiarse barato.

Para Nueve de Julio y el oeste bonaerense, la cuenta tiene un capítulo propio. La Bolsa de Cereales prevé una cosecha de trigo de 23,5 millones de toneladas, pero las lluvias, el granizo y el fusarium ponen en duda los rindes en la región núcleo, y el precio viene en baja. El Gobierno anunció en mayo una rebaja de retenciones y el Presidente volvió a prometer su eliminación si es reelecto. Mientras tanto, la suba del riesgo país encarece el crédito del productor que financia la campaña y del comerciante de la avenida que descuenta cheques en el banco de la esquina.

El dólar quieto da tranquilidad a la planta baja. Pero los cimientos del edificio están en el sótano, donde la actividad no termina de arrancar, la industria sigue perdiendo empresas y los precios en las góndolas volvieron a acelerar. El Gobierno responde con superávit, reservas y exportaciones récord. El mercado responde con una pregunta que se hace en voz alta y que tiene fecha en el calendario electoral de 2027. De esa respuesta depende cuánto cuesta el crédito en cada uno de los pisos.