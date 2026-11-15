La noche en que Quiroga cantó



Quiroga vivió el viernes por la noche la primera edición de Expo Canto, un encuentro musical impulsado por el quiroguense Daniel Roldán y su Taller de Canto Colectivo. El espectáculo, organizado en el marco de los Ensayos Abiertos de la Dirección de Cultura, reunió a la Orquesta Municipal de 9 de Julio, dirigida por Cristian Luzza, y al ensamble artístico con el Coro Grupal, bajo la batuta de Cristian Medina. La cita fue en el Centro de Jubilados de la localidad y contó con la presencia de la intendente María José Gentile. Músicos y coreutas ofrecieron una puesta en escena que reflejó el trabajo compartido y el desarrollo artístico impulsado a lo largo del año.

También participaron los coros de Pehuajó y Juan José Paso, que viajaron especialmente para sumarse a la celebración. La primera Expo Canto dejó así una experiencia artística y humana significativa, al poner en valor el trabajo colectivo y el crecimiento de los espacios culturales municipales.