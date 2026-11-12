Bérgamo / Díaz: Un cruce de voces en Dennehy





Dos voces potentes, un pianista de lujo y un cruce de caminos que promete encender la noche. Este próximo domingo, la Casa de Té de Dennehy se vestirá de gala para recibir un espectáculo único que unirá el talento vocal de Gabriela Bergamo y Paula Díaz, acompañadas por el prestigioso pianista Tomás Farés.

Lo que comenzó como una charla de taller y una zapada improvisada terminó convirtiéndose en un proyecto compartido entre amigas y colegas. Por un lado, Gabriela transitando su característico blues, soul y rock acústico; por el otro, Paula adentrándose con su versatilidad en el tango y el jazz. Lejos de competir, las dos cantantes decidieron amalgamar sus repertorios en formato acústico, sumando clásicos de Cuchi Leguizamón, tangos entrañables y sorpresas bluseras armadas casi sobre la marcha.El gran lujo de la noche será la participación de Tomás Farés en el piano. Con una trayectoria consagrada que incluye haber sido pianista de Pedro Aznar y Nahuel Pennisi, además de grabar con referentes de la escena nacional como Juan Cruz Urquiza, Farés aporta un nivel musical de grandes ligas. Sin embargo, la conexión humana y la sencillez marcaron los ensayos previos, donde descubrieron que compartían una misma sintonía musical y una profunda afinidad vincular junto a su madre, Clara Muyen.



Invitada a «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9), Gabriela Bérgamo contó que «la propuesta surgió en un encuentro del taller de canto de ella (Clara Muyen), docente de muchísimo prestigio del conservatorio de Pehuajó. Cada uno tenía que llevar un par de temas, y ahí estaba Tomás, su hijo, que es el pianista invitado y que realmente juega en las grandes ligas de la música nacional. Hizo un par de temas, nos deslumbró a todos y tiempo después nos propuso armar algo juntos con Pauli».

UPP — En los papeles, uno vincula a Paula con el tango y a vos con el blues, ¿cómo conviven esos universos?

GB — Es que las dos tenemos versatilidad. Nos juntamos a charlar, vimos qué les gustaba a ellos y armamos un formato acústico donde hay rock, milongas, zambas de Cuchi Leguizamón y, por supuesto, no podía faltar mi toque de blues. Incluso con Tomás ensayamos un tema de Chris Smither sobre la marcha y salió redondo. Nos vamos a intercalar. Algunos temas son a dúo, otros individuales y queremos pedirle también que haga algunos de sus propios temas.

UPP — Hablamos de un músico que tocó cuatro años con Pedro Aznar, que estuvo con Nahuel Pennisi y que acompaña a figuras de nivel internacional. ¿Te dió cosa enterarte de semejante trayectoria?

GB — Me agarró mucha emoción y la sensación de que era un desafío estar a la altura de las circunstancias. Pero lo más lindo de todo esto es la humildad de los grandes. Cuando me mandó el dossier con su currículum completo me enteré de todo lo que hacía, pero a la vez la conexión humana fue inmediata. Entre ensayos y afinidades, sentí que era un regalo enorme y un verdadero honor.

Esa conexión humana y la afinidad con su madre, Clara, fueron clave: «Me siento muy identificada en ese vínculo de trabajar juntos, como yo lo hago con mi hijo Seba (Paniagua)». Incluso en lo musical, Tomás la sorprendió con su profesionalismo: «Vos cantá, yo te sigo a vos, porque el músico es el que tiene que seguir al cantante«, le dijo él, invirtiendo la dinámica habitual y reafirmando su calidez.

UPP — ¿La idea es traer el show a Nueve de Julio?

GB — Ojalá que sí, tenemos muchas expectativas de replicarlo el año que viene acá, ya sea en la biblioteca o en algún otro espacio íntimo. Hay muchos lugares hermosos y la gente de todas las generaciones se engancha con propuestas donde el arte, la poesía y la calidez humana son la base de todo.

Gabriela sabe que su público es transversal: «Yo he tenido público de gente de 20 y de 80 años, y para mí es como una de las cosas más bellas». El tango y el blues, con su carga de nostalgia y poesía, son el vehículo ideal para conectar: «Para mí son como primos hermanos en cuanto al lamento también«, reflexiona y recuerda cómo comenzó su vinculo con el tango: «Empecé a escucharlo de grande por Adriana Varela, por una colega que me decía ‘tu voz se parece a la Varela‘».

El domingo próximo, a partir de las 19, la Casa de Té del maestro Cristian Luzza abrirá sus puertas para recibir un show combinará dos voces notables, un músico de primera y la complicidad de un formato íntimo pensado para emocionar.

(Escuchá la entrevista completa en elink de Spotify que acompaña esta nota)