Aclaración: Gentile estuvo en el sector VIP de Palermo, no en la carpa





Por Juan Manuel Jara

Ayer, desde Prensa municipal se comunicaron con este medio para aclarar que la intendenta María José Gentile fue invitada a la misa del Papa en Palermo, pero que no formó parte de la carpa VIP. La aclaración llega a raíz de las notas que publicamos sobre el tema. Corresponde publicarla y, también, precisar qué dijimos y qué no.

La distinción existe y figura en los papeles. Según el pliego de la contratación directa (expediente 79-0012-CDI26, adjudicada por la Jefatura de Gabinete a DF Entertainment por $8.690 millones), el contrato incluía dos espacios: un sector VIP con 3.500 sillas y acreditaciones para hasta 4.000 invitados, y una carpa especial con catering diferenciado, pensada para mucha menos gente. El sitio Chequeado.com, que revisó los pliegos, ubica esa expectativa en 3.500 personas para el sector VIP y hasta 250 para la carpa. Las fotos publicadas por el senador Pablo Petrecca en su cuenta de X, y la imagen de la gacetilla municipal donde Gentile aparece junto a él, la muestran en el sector de las sillas. Esa es la ubicación que consignamos en “Las carpas del templo”, donde escribimos que siguió la misa “desde el sector VIP del Monumento de los Españoles”. No dijimos que estuviera en la carpa.

En “Misa con medialunas: Papelón VIP en Palermo” describimos el sector preferencial en general: el corralito de 3.500 sillas y, aparte, la carpa con aire acondicionado y catering. Allí nombramos a Gentile, Petrecca y Fiorini entre quienes mostraron la postal en redes. Reconocemos que, por cómo se encadenaron las frases, el párrafo pudo leerse como si los tres hubieran estado dentro de la carpa. No era esa la intención ni lo que muestra la imagen: nos referíamos al sector preferencial donde aparecen sentados.

En “Zurro y Milei, demasiado parecidos”, firmada por este periodista, la mención a su presencia en Palermo apuntaba a la demora de Gentile en responderle al intendente de Pehuajó por el agravio que este le dirigió. La ironía sobre los aromas primaverales, el sol y las medialunas fue una licencia de columna sobre el clima general del evento. No es una afirmación de que la intendenta haya usado la carpa, ni que haya consumido el catering. Tampoco que haya percibido los aromas florales de El Rosedal.

En definitiva, Gentile —o, mejor dicho, Prensa municipal— afirma que no formó parte de la carpa VIP, y no encontramos documentos ni fotos que contradigan esa afirmación. Lo que sí está documentado es que la diferencia entre la carpa y el sector de sillas, también VIP, se medía en metros, aire acondicionado y catering. La pregunta de fondo, quién eligió a los invitados y con qué criterio, sigue abierta.