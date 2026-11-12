Se viene el Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis

La Liga Nuevejuliense de Tenis cerrará la temporada 2026 con el torneo Master, una competencia que reunirá a los ocho mejores jugadores clasificados de cada categoría para determinar quiénes serán los campeones del año.

El certamen se disputará durante cuatro jornadas, repartidas entre dos sedes: el Club San Martín y el Club Atlético 9 de Julio. Los cuartos de final comenzarán el sábado 14 de noviembre en San Martín y continuarán al día siguiente, el domingo 15, en las instalaciones del Atlético 9 de Julio. La semana siguiente, el sábado 21 de noviembre, Atlético recibirá las semifinales Y las finales, el domingo 22 en San Martín.

Todas las jornadas comenzarán alrededor de las 17:00. Durante los encuentros habrá servicio de cantina para quienes se acerquen a presenciar los partidos.

Los organizadores invitaron a la comunidad a acompañar a los jugadores en estas instancias decisivas, que pondrán el cierre al calendario de la Liga Nuevejuliense de Tenis.