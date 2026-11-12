Se viene el Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis

La Liga Nuevejuliense de Tenis cerrará la temporada 2026 con el torneo Master, una competencia que reunirá a los ocho mejores jugadores clasificados de cada categoría para determinar quiénes serán los campeones del año.
El certamen se disputará durante cuatro jornadas, repartidas entre dos sedes: el Club San Martín y el Club Atlético 9 de Julio. Los cuartos de final comenzarán el sábado 14 de noviembre en San Martín y continuarán al día siguiente, el domingo 15, en las instalaciones del Atlético 9 de Julio. La semana siguiente, el sábado 21 de noviembre, Atlético recibirá las semifinales Y las finales, el domingo 22 en San Martín.
Todas las jornadas comenzarán alrededor de las 17:00. Durante los encuentros habrá servicio de cantina para quienes se acerquen a presenciar los partidos.
Los organizadores invitaron a la comunidad a acompañar a los jugadores en estas instancias decisivas, que pondrán el cierre al calendario de la Liga Nuevejuliense de Tenis.
La Liga Nuevejuliense de Tenis cerrará la temporada 2026 con el torneo Master, una competencia que reunirá a los ocho mejores jugadores clasificados de cada categoría para determinar quiénes serán los campeones del año.