El día final de León XIV en la Argentina



Por Redacción Extra Digital

La jornada final de León XIV en Argentina empezó temprano y en un lugar poco turístico. A las 8 estaba prevista la visita a la cárcel de Devoto. Allí el Papa se reunió con 69 personas privadas de su libertad, alojadas en un establecimiento que está por cerrar. Les dijo que el encierro puede ser una oportunidad para empezar de nuevo.

De ahi a Luján donde al llegar se subió al papamóvil y recorrió el trayecto hasta la Basílica, caminó entre los invitados de Cáritas y los Hogares de Cristo, y subió al altar con casulla y mitra celestes y blancas, los colores del manto de la Virgen y también los de la bandera. En el altar estaba la imagen original de la Virgen, junto a unos 120 obispos. En la homilía hubo un guiño personal. Recordó que su pontificado empezó un 8 de mayo, día de la fiesta de la Virgen de Luján. También invocó a Francisco: dijo que siempre llevó a la “Patroncita morena” en su corazón. El mensaje central fue “Levántate y camina”. Y cerró con una despedida directa: “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”. La misa fue multitudinaria. Las cifras van desde los dos millones de personas hasta 3,5 millones.

En Ezeiza hubo honores militares y un Milei con lágrimas. Karina Milei escribió después que los argentinos “estuvimos a la altura” de la visita. El avión salió a las 14 rumbo a Lima, última escala de la gira sudamericana. El Papa dejó una frase para el archivo: “desde ahora, Argenitna, tiene dos Papas: uno nacido aquí y otro por adopción”.

La foto importó más que la homilía

El tono de la visita se marcó el primer día. En el Palacio Libertad, con Milei en primera fila, León XIV dijo que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. La prensa internacional no tuvo dudas. La BBC habló de un reproche velado a la austeridad, The Guardian de una «crítica dura» y el New York Times tituló que la economía debe servir a los necesitados. El Financial Times habló de “visiones muy diferentes de la sociedad”. Aun así, el Gobierno jugó a la contención.

En Luján mandó una comitiva encabezada por Santilli, mientras Milei y Karina no fueron a la misa, y reservó al Presidente para Ezeiza. El peronismo fue el que más rendimiento sacó de la escena. Kicillof, Máximo Kirchner y Massa coincidieron en una misma actividad pese a las internas. La delegación peronista entró desde las 6.30 para ubicarse cerca del escenario. Kicillof fue el anfitrión: recibió al Papa al bajar del papamóvil. El peronismo leyó la gira como respaldo a sus críticas al Gobierno. Ninguno quiso decirlo en voz alta, y Kicillof dijo que “partidizar” la visita sería un error. Claro, la coincidencia no implica necesariamente un acercamiento político.

Algunos vieron críticas a Milei y otros cuestionamientos a quienes lo precedieron. El Papa no defendió el estatismo ni el liberalismo económico: dijo que la economía se justifica en la dignidad de las personas. Esa es la lectura más prudente. Cada sector escuchó lo que ya pensaba, y la visita no resolvió esa discusión.

Lectura del adiós papal

Se fue el Papa y ahora la carroza vuelve a ser calabaza. Cuatro días de multitudes hablando de los pobres, los presos y los enfermos, y la polémica doméstica terminó en una carpa VIP con catering en la misa de Palermo. En Luján estuvo la coreografía de las sillas. Un peronismo dividido en tres, que se disputa la conducción del PJ, llegó a las 6.30 de la mañana y se sentó en primera fila, a tiro de cámara, con el Papa de fondo. Desde la Casa Rosada, para cuidar el ánimo, mandaron una delegación acotada. Cuando el mensaje del día era “levántate y camina”, los dirigentes hicieron lo contrario: se quedaron quietos en sus asientos y miraron quién se sentaba al lado.

Milei dejó caer unas lágrimas en Ezeiza ante «el representante del maligno en la Tierra» y el Papa se fue contento de la Argentina: dijo que se sintió “como en casa”. Habrá que ver qué queda a partir de hoy. Para la política, la pregunta es si alguien le hará caso a una frase que todos citaron y casi nadie siguió.