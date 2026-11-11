Atlético 9 de Julio ganó la Copa de Plata de UROBA

Venció 32 a 19 a El Fortín de Olavarría en la definición de la segunda categoría, disputada en 25 de Mayo.

El Club Atlético 9 de Julio se quedó con la Copa de Plata de la Etapa Desarrollo de la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires (UROBA). Derrotó por 32 a 19 a El Fortín, de Olavarría, en las finales que se jugaron el domingo 8 de noviembre en las canchas del Club Tacuara.

El equipo de 9 de Julio golpeó primero, con 12 puntos en tres minutos gracias a los tries de Luciano Zubieta y Tadeo Ippoliti y a la conversión de Franco Zubieta. El Fortín respondió con dos tries y mantuvo el partido abierto. En el segundo tiempo, 9 de Julio salió con más decisión y en cinco minutos amplió la diferencia con un penal y una conversión de Franco Zubieta, y otro try de Ippoliti. Después sumó un try de José Ignacio Aramburu, también convertido, que cerró el marcador. El club terminó así la temporada con un título y buenas perspectivas para el año próximo. El director técnico es Víctor Manuel Bordone.

En la Etapa Desarrollo, Huracán, de Carlos Casares, ganó la Copa de Oro frente a Rinos, de Saladillo, y la fusión de Las Flores y San Miguel del Monte se llevó la de Bronce ante Candeleros, de Castelli. En la Etapa Campeonato, Azul Remo, Marabuntas, de Los Toldos, y Yaguá Pitá, de Rojas, se quedaron con las copas de Oro, Plata y Bronce.