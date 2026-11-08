Gentile recibió a los medallistas de los Juegos Bonaerenses

La intendente Gentile recibió en su despacho a la delegación de deportistas locales que participaron de las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses 2026, disputadas en Mar del Plata. El encuentro sirvió para agasajar a los competidores que obtuvieron medallas en diversas disciplinas y categorías.

Nueve de Julio octuvo tres medallas de oro, logradas por Rocío García en Natación, Jerónimo Escalada en Taekwondo y el equipo de Newcom categoría +60. La de plata quedó en manos del conjunto de Fútbol Tenis de adultos mayores, mientras que las cuatro medallas de bronce fueron adjudicadas a Ana Gentile en la prueba de 1.200 metros para trasplantados, Thais Ávalos en Taekwondo, Emanuel Zubiría en Tenis de Mesa y el equipo de Fútbol 11 femenino.

La jornada concluyó con un reconocimiento formal a la trayectoria y preparación de los atletas locales, destacando la importancia social de su representación institucional a nivel provincial.