Defunchio: convocatoria a charla, salud mental y el polémico convenio con el Veraz

La concejal de Unión por la Patria, María Elena Defunchio, repasóen ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) los temas más urgentes de la agenda legislativa local. Entre los ejes principales, destacó la convocatoria a la charla abierta «Cristina Libre» junto al Instituto Patria, el avance del proyecto para regular la Mesa Intersectorial de Salud Mental y manifestó su firme rechazo al posible acuerdo entre el municipio y la empresa Veraz para registrar a los deudores de tasas municipales.

TPT: Tenés una invitación para la comunidad y luego repasamos la actividad legislativa en 9 de Julio.

María Elena Defunchio – Queremos invitar a los vecinos, vecinas y compañeros a la charla abierta «Cristina Libre». Se realizará este viernes a las 19:00 en el sindicato de Luz y Fuerza. Es una iniciativa que organizamos junto al Instituto Patria en el marco de sus recorridas federales. El objetivo es debatir y analizar la situación de Cristina Fernández de Kirchner, entendiéndola dentro de la historia de nuestro país y las condiciones de nuestra democracia.

La invitación es amplia. Convocamos también a quienes comprenden la gravedad de que una líder política de su talla esté proscrita por una causa estrictamente política. Desde el punto de vista jurídico, la causa es un mamarracho; busca disciplinar a los dirigentes que se atreven a disputar los poderes reales que condicionan la vida de los argentinos. Mañana contaremos con la presencia de Oscar Parrilli (presidente del Instituto Patria), Pablo Javier Zurro (vicepresidente del Instituto e intendente de Pehuajó), Florencia Saintout (presidenta del Instituto Cultural de la Provincia), y los diputados nacionales Teresa García y Oscar Castagneto.

Adquisición de combustible y situación financiera municipal

TPT: Anoche hubo una sesión especial muy breve en el Concejo Deliberante para autorizar la compra de combustible para el municipio. ¿Cómo se resolvió?

MED: Se aprobó por unanimidad. Al presentarse un único oferente, la legislación exige la autorización del Concejo Deliberante. Acompañamos el pedido porque el combustible es indispensable para el funcionamiento de la Guardia Urbana y las delegaciones de las localidades. Sin embargo, esto refleja que el municipio atraviesa una situación compleja: la falta de oferentes impide evaluar y competir con mejores números. Nuestra prioridad es el bienestar del vecino, no podíamos dejar al municipio sin operatividad.

TPT: ¿Qué temas se proyectan para la sesión ordinaria de la próxima semana?

MED: El próximo jueves trataremos el proyecto de ordenanza que presentamos para la creación de la Mesa Intersectorial de Salud Mental. El Ejecutivo municipal realizó recientemente una convocatoria para empezar a trabajar en el tema, y nuestro proyecto viene a darle el marco legal obligatorio que se necesita. Define quiénes deben participar de forma permanente y quiénes lo harán de manera alterna según cada caso.

La ordenanza fue articulada con la Subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires. Sigue una línea clara: abandonar el viejo paradigma del encierro y los manicomios para enfocarse en la inserción social de las personas que atraviesan padecimientos de salud mental. Buscamos fijar protocolos que determinen las responsabilidades de cada actor”.

TPT: En un contexto económico difícil, el endeudamiento familiar también repercute con fuerza en el bienestar emocional, como señalaba recientemente Gustavo Casciotti presidente de APYME. ¿Cómo se preparan para esa contención?

MED: Ya lo vivimos en la crisis de 2001: cuando un sostén de familia pierde su empleo tras décadas de trabajo, el impacto psicológico es devastador. El Estado debe generar redes de contención. En la primera reunión vi buena predisposición del Ejecutivo y de otras instituciones como escuelas y clubes. No pretendemos que un docente o un profesor de club sea psicólogo, pero sí que funcione como un sensor que detecte la problemática y derive el caso a los profesionales correspondientes.

En esa misma línea de cuidado de la juventud, hace unos días estuvimos en la plaza juntando firmas en apoyo a un proyecto provincial de los diputados Facundo Tignanelli y Micaela Oliveto para controlar las apuestas en línea. Estamos viendo una situación preocupante en los jóvenes, incluso menores de edad, que actúan como «cajeros» de casinos online o gastan su dinero apostando en partidos de fútbol. El proyecto busca restringir el acceso de menores a estas plataformas y desmitificar la idea de que el juego online es una salida económica. El verdadero juego debe estar en los clubes, las plazas y el barrio.

Rechazo al convenio con el Veraz para deudores de tasas

TPT:: Trascendió que ingresará al Concejo un proyecto de acuerdo entre el municipio y la empresa Veraz para incluir en la base de datos a quienes deban tasas municipales debido a la caída de la recaudación. ¿Cuál es tu postura?

MED: Tomará estado parlamentario el próximo jueves 12 y se debatirá en comisiones. Hablo a título personal porque aún no lo debatimos a fondo en el bloque, pero mi postura, a priori, es de absoluto rechazo. Yo soy autora de una ordenanza aprobada que establece que la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) debe asesorar y acompañar a los vecinos en situaciones financieras complejas.

Estamos esperando que el Ejecutivo aplique esa herramienta en lugar de adoptar una postura persecutoria. Exigirle de esa manera a una sociedad que ya no puede afrontar sus gastos básicos y amenazarla con mandarla al Veraz no es el rol que debe tener un municipio. El Estado local tiene que acompañar y proteger, no asfixiar a las familias ni empujarlas a un sistema financiero que las bloquee por años.