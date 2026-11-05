La Cooperativa Eléctrica de La Niña proyecta mejoras claves para la localidad

La Usina Eléctrica Popular La Niña Cooperativa Ltda. (Cooperativa eléctrica de La Niña) mantuvo una auspiciosa reunión con la intendenta municipal, María José Gentile. Del encuentro participaron el gerente de la institución, Miguel Cabrer, junto al presidente Eduardo Vázquez y al miembro del consejo directivo, Marcelo Chela.

Cabrer expresó en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) el ofrecimiento de la entidad de ceder una propiedad en comodato gratuito para garantizar la presencia de un policía fijo en el pueblo y que pueda habitar con su familia. También confirmó el inicio de obras en la plaza principal. Actualmente, La Niña no cuenta con un efectivo policial permanente debido a que el destacamento existente se encuentra inhabitable y con un grave deterioro estructural., un común denominador de otros establecimientos policiales del distrito y en el que el Secretario de Seguridad y Tránsito ha puesto su objetivo para solucionar paulatinamente.

Esta oportunidad surge a raíz de que la cooperativa se encuentra en la etapa final de construcción de su nueva sala velatoria, la cual estiman inaugurar en un plazo aproximado de cuatro meses. Al concretarse la mudanza, el antiguo edificio —que originalmente era una casa de familia y cuenta con excelentes comodidades, cocina, dos baños y pisos renovados— quedará completamente liberado.

Según explicó Miguel Cabrer la iniciativa fue recibida con «muchísima alegría» por la jefa comunal ya que la falta de una vivienda digna era el principal impedimento para radicar a un efectivo en la localidad: «La propiedad cuenta además con una ubicación estratégica –dijo – situada a media cuadra de la escuela y a la vuelta del club, pleno centro del movimiento urbano. Con solo unas mínimas reformas internas, el espacio quedará listo para ser habitado, lo que agilizaría los tiempos burocráticos para cubrir el cargo de manera inmediata».

Obras en la plaza y reparación del cementerio

Además, las autoridades cooperativas confirmaron que ya están dadas las condiciones para iniciar la remodelación integral de la vereda de la plaza principal, puntualmente sobre la calle 8 de Septiembre, frente a la capilla local. Los trabajos apuntan a resolver el deterioro actual del suelo, visiblemente afectado por el levantamiento que provocan las raíces de los árboles.

Para esta obra se contrató al mismo constructor que ejecutó tareas similares en Facundo Quiroga. El financiamiento proviene de los fondos excedentes de la Ley de Alumbrado Público (Ley Provincial 11.769). Cabrer recordó que se trata de una tasa municipal que abonan los propios usuarios en sus facturas de energía y que, por ley, puede ser reinvertida por el municipio en mejoras urbanas. Asimismo, anticiparon que una segunda etapa del proyecto contemplará la colocación de nuevas luminarias.

Finalmente, la cooperativa transmitió a la intendenta la preocupación por el estado del cementerio local, donde un tapial lateral que linda con el sector del basural permanece caído desde el recordado temporal de marzo de 2022. Ante el planteo, la intendenta solicitó la presentación formal del presupuesto para reconstruir el paredón utilizando la misma vía de financiamiento.

La reunión dejó satisfechos a los dirigentes cooperativos y puso de manifiesto, una vez más, el rol fundamental que desempeñan las cooperativas eléctricas en los pueblos del interior, donde a menudo asumen la gestión de servicios y obras esenciales para suplir las demandas de la comunidad.