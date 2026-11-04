Grizutti: «Hay que empezar a pensar en el pueblo, porque si no estamos al horno»

Nancy Grizutti, concejal por Fuerza Patria, estuvo en «Temprano para todo» (Supernova 97.9) explicando dos proyectos vinculados a la prevención respecto a lluvias, y eventuales inundaciones. Pero además anticipó parte de la temática de la sesión del Concejo Deliberante de hoy miércoles. Además, criticó ciertas actitudes del Ejecutivo a la hora de responder los pedidos de informe. Pero dejó varios títulos sobre la dificil realidad que está atravesando la gestión municipal y el Partido, y lo que a su criterio deberá hacer aquella perosna y espacio político que gané las elecciones localmente el año próximo.

Sobre el proyecto presentado al Ejecutivo municipal para la creación de un protocolo distrital ante emergencias hídricas para mitigar los riesgos, la concejal explicó que «se está solicitando porque vos tenés que prevenir lo que va a suceder. Que no nos pase como pasó con el barrio del ex matadero (el temporal de marzo del 24 que hizo estragos que lo impactó fuertemente), por ejemplo, ¿no?. La verdad que no estábamos a la altura en ese momento, a pesar de que entre todos, porque fue entre todos los 9julienses, pudimos salir adelante. Sí, bueno. En todos los distritos existe y tiene que existir un protocolo de prevención. Tenemos una mesa de emergencia hídrica que tiene que ver con los caminos viales. La idea es que se amplíe, que la mesa se fortalezca teniendo en cuenta que también hay barrios vulnerables que seguramente la van a pasar muy mal con las inundaciones y también hay localidades. Hay calles de las localidades, no estamos hablando de caminos rurales, que están anegadas. Yo te puedo dar el ejemplo de Dudignac, pero también te puedo dar el ejemplo de Patricios, con el agua casi al cuello desde la cancha para acá, ¿sí? Hay que tratar de ver qué sucede».

Al respecto agregó que «es importante el mapeo de los barrios vulnerables, de las calles y las localidades, de los lugares que están más este aislados, pero que pertenecen a las localidades. Otra de las cosas que se solicita en el protocolo es que las alertas salgan en el WhatsApp, para que la gente sepa. La idea es que te salte el alerta en el WhatsApp».





TPT- Volvemos a los caminos, ¿por qué hay que relevar accesos? Hay localidades que tienen un solo un solo ingreso que es, por ejemplo, La Niña, y es larguísimo.

NG- El protocolo no habla solamente de caminos, ¿está? Habla de lo urbano, habla de las familias, de las familias que van a quedar inundadas, habla de las familias que pueden llegar a tener una voladura de techo si hay viento, habla de de las familias que necesitan un trabajo coordinado entre todos, ¿sí? Eh, de eso es precisamente el protocolo. El protocolo es ideal porque vos coordinás, tenés todo planificado y tenés que seguirlo.

TPT- ¿Tenés alguna punta ahí para decir que esto va a caminar, que se va a tratar en la próxima sesión?

NG- Mañana (por hoy miércoles) tenemos sesión. En realidad había una sesión extraordinaria para la compra de combustible pedida por el Ejecutivo, entonces lo necesitaba antes de la semana que viene. Pero estamos viendo la posibilidad de que esa sesión que teníamos el 16 pase directamente a mañana y hagamos todo juntos. Voy a pedir que se saque sobre tablas y, después, el trabajo va a ser instar al Ejecutivo y de alguna manera, que no pase como con todos los proyectos que se aprueban por unanimidad y quedan ahí en el olvido y no se llevan adelante, bueno, que se lleven adelante. Pero creo que esto del protocolo es re importante, es súper importante y presentamos además un pedido de informe que va a colación con esto, que tiene que ver con los espacios públicos y privados que están llenos de maleza, de yuyos, de este y que y que tiene que ver con el superniño, porque estamos hablando de que ya hay víboras, porque presentaron un proyecto por el tema de las víboras, este que va a venir con el calor el dengue, con el tema de los mosquitos, Bueno, lo mencionaba Palacios el otro día por el barrio del Matadero o el barrio Walter Battisttella. Hay un montón de terrenos que son privados, pero también hay un montón de espacios públicos, y lo digo con veracidad porque es así, porque he recorrido, un montón de espacios públicos donde el pasto llega a 1 metro y pico.

TPT- Posteaste hace poco sobre un una plaza, que tiene el nombre, o sea, entre comillas, tiene una playa de camiones en realidad.

NG- Estamos hablando ya del otro proyecto que tiene que ver con el pedido de informe, tiene cierta relación, porque habla de eso y habla también de los pozos, baches, que hay en las en las cintas asfálticas, teniendo en cuenta que cuando se inundan, vos no lo ves al pozo.

TPT- No.

NG- Y puede pasar cualquier cosa. Se está pidiendo que nos digan cuándo van a terminar con el bacheo de todos los pozos. Si tienen un cronograma, si tiene un relevamiento de los pozos… no te rías, porque es esa la pregunta, es esa la pregunta.

TPT-…(Ríe)… ¿hay un plan de bacheo?

NG- Bueno, estamos preguntando, en el informe le pedimos eso. Pedimos que nos cuente si hay un plan de bacheo, cuándo lo piensan terminar, cuáles son las calles que ya hicieron y cuáles son las faltan…bueno, todas esas cosas, lo mismo con los espacios públicos, sin dejarme mencionar que hace rato, hace mucho tiempo, que no se está realizando ninguna cuadra de pavimento. Ni aquí ni en las localidades.

La concejal expresó que que «hablando de 9 de Julio específicamente, el intendente que venga la va a tener muy difícil, muy difícil porque los números no están en rojo, están en vermellón. Casi casi negros. La va a tener muy difícil y y la realidad es que para mí o nos juntamos todos, para para poder trabajar en conjunto, y cuando digo todos estoy hablando de toda la oposición, para 9 de Julio, o no vamos a salir adelante, o sea, va a ser muy difícil salir adelante. Empecemos a a a pensar si lo que queremos es eh solamente el carguito, o queremos trabajar para 9 de Julio todos juntos.

TPT- Siempre se mencionó eso pero nunca se termina el amiguismo, el militante…

NG- Porque nunca se hizo. Por ejemplo, tenemos la demostración en el Ejecutivo que hay hoy. Para mí hay gente que está cumpliendo funciones en secretarías que no funcionan, que literalmente no funcionan. Entonces vos tenés que pensar que el que llegue tiene que elegir al mejor, y cuando digo al mejor, es al mejor, o sea, vos en obras públicas tenés que tener un ingeniero, que es el que sabe. Y si no lo tenés vos en tu espacio tenés que pensar cuál es el espacio que tiene un gran ingeniero.Y también el otro espacio, el que no ganó, tiene que entender que trabajar para el municipio no significa una traición, porque también tiene que ver mucho entre el que gana y el que se queda fuera y dice, no, pero van a decir que yo trabajo Y sí, vos no trabajas para ese espacio, vos trabajas para 9 de Julio. ¿Entendés? Yo ya no creo que Martín Banchero sea un traidor. Hoy, lo que está haciendo es trabajar en función de 9 de Julio, de hecho está haciendo el código urbanístico, que es importantísimo para 9 de Julio. Digo, tenemos que dejar esos egoísmos de lado, porque si no no vamos a avanzar. Nos quejamos de un montón de cosas, pero no vamos a avanzar en 9 de Julio. Tenemos que dejar esas cosas de que sos traidor, de que estás con el peronómetro acá abajo del brazo, estás con el «radi»… no sé cómo se dice, abajo del brazo…o sea, no deja de ser ni más ni menos

TPT- Es que vinieron tantos peronómetros que ahora todos tienen uno.

NG- Hay que empezar a pensar en el pueblo, porque si no estamos al horno, eh, al horno.

TPT- ¿Qué crees que va a pasar con estos dos proyectos que conversamos al principio? Tu pedido de informes del bacheo y el del protocolo preventivo.

NG- Mira, te voy a decir lo que opino. Que nos van a contestar, siempre nos contestan, con algo que, para mí, no es real. Así te lo digo, no es real, que lo que te contestan no es no es veráz, no es cierto.

TPT- Qué tema el del pedido los pedidos de informe, porque todos los bloques se quejan de lo mismo.



NG- A mí me molesta mucho que que se diga una mentira porque, de última, decir, «mirá, no lo estoy haciendo, no sé cómo hacerlo, vamos a tratar o ayúdennos a ver cómo hacemos», y lo digo porque también me pasa con Desarrollo Social en algunas cuestiones, ¿me entendés? Que mienten, o no digamos mienten, no es veráz lo que dicen, y te lo siguen sosteniendo y nosotros lo vemos que casos puntuales. Lo vemos así en la realidad y no existe lo que ellos nos dicen. Entonces, digo, es mejor que te digan, no mira, la verdad que nos equivocamos acá, lo hicimos mal, no sabemos cómo hacerlo, ayúdennos y está bárbaro, pero contestar algo que no existe, contestar algo que no es verdad, no está bueno.

TPT- Lo que pasa que una cosa es uno o dos pedido de informes, ocasionales, pero cuando se empiezan a acumular está mostrando demasiadas falencias, porque el pedido de informes siempre van direccionadas hacia cuestiones que no están ocurriendo o no se están haciendo.

NG- Las contestaciones son como si se estuvieran haciendo.

TPT- Son demasiados.

NG- Y lo del protocolo vamos a tratar que los bloques puedan acompañar. Me parece que es importante para la ciudad de 9 de Julio, así que no creo que ningún bloque se oponga que salga sobre tablas.

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