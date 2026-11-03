Agustina Cantero, de la FEB 9 de Julio: «Los fondos actuales alcanzan solo para lo urgente»

En diálogo con ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9), Agustina Cantero, secretaria general de la FEB (Federación de Educadores Bonaerenses) en 9 de Julio, analizó los alcances de la última reunión de la UGED (Unidad Educativa de Gestión Distrital) y expuso la compleja realidad salarial e infraestructural que atraviesa la educación en el distrito.

TPT: En el último encuentro multisectorial se blanqueó una situación compleja: que los recursos financieros del municipio son escasos para cubrir las demandas edilicias escolares. Como dirigente sindical, ¿cuál es tu lectura de la situación?

Agustina Cantero: Primero es importante aclarar que esta fue una reunión de la UGED, un espacio donde confluimos la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar, el Municipio, la Secretaría de Asuntos Docentes y los gremios tanto de docentes como de auxiliares. El encuentro fue convocado puntualmente por el Consejo Escolar para presentar un balance de las obras de infraestructura realizadas durante el año.

Allí se visibilizó la falta de presupuesto para el resto de las demandas, porque si bien hay escuelas muy necesitadas, los fondos actuales alcanzan solo para lo urgente. Se repasaron arreglos recientes como los baños de la Escuela Técnica —financiados en conjunto entre el Fondo Educativo Municipal, el Consejo y la cooperadora— y las reparaciones de techos en la Escuela 501 a principio de año. En ese marco, los representantes del Ejecutivo municipal expresaron explícitamente que la situación financiera de la comuna es muy difícil.

TPT: ¿Quiénes manifestaron esa falta de fondos por parte del Municipio?

Agustina Cantero: En la reunión estuvieron como representantes Marisa Poratti y Martín Banchero. Fue Banchero quien detalló la realidad económica del Municipio. Explicó, entre otras cosas, que el Fondo Educativo se ve afectado por compromisos financieros previos, como el descubierto que mantienen con el banco oficial de la Provincia. Sin embargo, también aclararon que las obras que se ejecutan se definen en consenso con el Consejo Escolar, no de manera unilateral. La realidad es que las necesidades del partido de 9 de Julio son muchas porque el distrito es grande y la mayoría de los edificios son antiguos.

TPT: Desde tu experiencia, ¿cómo ves el rol actual del Consejo Escolar para destrabar este escenario?

Agustina Cantero: Desde mi perspectiva netamente educativa, que es donde tenemos mayor conocimiento, noto una mejoría importante. Veo que el Consejo Escolar, bajo la nueva gestión presidida por Valeria Maidana, trabaja muchísimo y está gestionando de otra manera, resolviendo de forma ágil según las urgencias. Si me preguntás dónde veo hoy el mayor impulso de gestión, claramente es en el Consejo Escolar más que en el Municipio. Se está priorizando lo crítico, como las gestiones por el edificio de la Secundaria 13 o la continuidad de las obras en la 501, pero el contexto general es complejo.

TPT: Cambiando de tema, el escenario provincial muestra matices. Recientemente la FEB tomó una postura de diferenciación al rechazar la última propuesta paritaria, marcando una distancia del resto del frente gremial. ¿Qué es lo que hoy más le preocupa a tus colegas en el día a día?

Agustina Cantero: Hoy la principal preocupación de los afiliados pasa firmemente por lo salarial. El sueldo no alcanza. Por este motivo la FEB decidió ir por un camino propio y no aceptar la última propuesta paritaria, distanciándose en esta oportunidad de la postura de otros gremios. A veces al ciudadano común le cuesta entender por qué hay tantos sindicatos. En 9 de Julio, la FEB, Suteba y Udocba compartimos un frente gremial y tenemos un nivel de afiliación muy parejo —aunque la FEB y Suteba cuentan con mayor trayectoria histórica en el distrito—. Trabajamos en unidad, pero eso no quita que mantengamos nuestra autonomía cuando consideramos que una propuesta salarial no responde a lo que necesitan los docentes en las bases.

TPT: Con respecto a tu rol, asumiste recientemente la conducción local (tras la salida de Mercedes Maestrutti hacia la delegación zonal en La Plata) ¿Cómo vivís este salto a la secretaría general y qué proyección hacés dentro del gremialismo?

Agustina Cantero: Me encanta. Comencé formalmente en la actividad gremial en 2024. Siempre me atrajo la parte de asesoramiento y la defensa del derecho docente. A partir de las elecciones de la FEB central, Mercedes Mastrutti pasó a desempeñarse como delegada de la Zona 7 en La Plata, y la comisión local me eligió para ocupar la secretaría general en el distrito. Es un camino en el que me gustaría seguir avanzando y escalando. Si bien nuestra carrera tiene la particularidad de una jubilación temprana, la normativa permite seguir aportando a la vida sindical desde la comisión, lo cual considero un espacio valioso para continuar defendiendo la escuela pública.