Willkommen, Santiago Baztarrica!

Por Juan Manuel Jara

Siempre cumple. Siempre viene a visitarnos o nos atiende donde quiera que esté. Y está vez no fue distinto. Recién llegado de Alemania, Santiago Baztarrica pasó por «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) para contar lo que le dejó su primer año en la categoría Endurance que le permitió correr en el mítico circuito de Nurburgring, correr las 24 horas y y ganarlas, hasta cruzarse y compartir pista con Max Verstappen. Todo en 9 meses. Ahora, en unas semanas de descanso, mienras espera la definición de lo que será su 2027 en pistas europeas.

UPP – ¿Qué balance hacés de todo esto que te pasó durante el año?

Santiago Baztarrica– Muy bueno. La verdad es que fue la primera vez que iba a Alemania, la primera vez que corría ahí y no es fácil. Las primeras carreras ahí en Nürburgring, pero la verdad es que me pude adaptar dentro de todo bien. Desde la primera carrera mostraba buen potencial y bueno, por más que muestres buen potencial, después del resultado tienen que pasar muchas cosas para que suceda y la verdad es que este año me pasaron Pudimos ganar las 24 horas con mi compañero, después ganamos otra carrera que fue la última que corrí y, como si fuera poco, a final de temporada surgió una prueba en un LMP3, en un prototipo en Portugal, que abrió otra puerta abierta para el año próximo. Así que mejor, imposible.

UPP- Eso es lo que nos habías adelantado crípticamente en la última charla que habíamos tenido hace en septiembre…

Santiago Baztarrica- Que te había dicho «puede pasar algo» y era como un sueño que pase y pasó y encima fue bien, o sea.

UPP- ¿Por qué es un sueño? Contame qué significa.

Santiago Baztarrica- Porque básicamente es un auto que va muy fuerte, tiene mucha potencia.

UPP- ¿Estamos hablando así de auto turismo?

Santiago Baztarrica- Es un turismo con fórmula, es un prototipo. Para que te des una idea, viste el auto que corre Verstappen? el GT3, el Mercedes. Bueno, va mucho más fuerte que ese auto. O sea, es una diferencia abismal con lo que yo venía manejando y subirte y sentir la velocidad, todo es increíble. Y un poco mi sueño era eso o en un GT3, que lo está corriendo Verstappen, o el LMP2, que es uno más de los que probé todavía. Yo probé un LMP3.

UPP– ¿Y eso dónde se corre habitualmente?

Santiago Baztarrica- Y eso se corre en Europa. Hay varias categorías, una se llama Asian Le Mans Series, que se corre ahora en todo el invierno, y la de campeonato normal que se corre en Spa Francochamps, en Silverstone, en Francia, en España, en Portugal, varios circuitos de Europa, Está ahí la puerta, fue muy muy buena la prueba, entonces puede surgir algo para el año que viene. También en Nürburgring, que fue un año excelente, así que también hay cosas.

UPP- O sea, por ahora seguis en Nürburgring, en el equipo alemán?

Santiago Baztarrica- Es que puede ser que que vaya ahí o incluso a una categoría un poco mejor. Está la posibilidad, así que mejor imposible, muy contento.

UPP- Bien, la última vez que charlamos, una de las preguntas era que venías acostumbrado al monoplaza, al descubierto, al «descapotable» y entrar a uno con techo, encerrado, es toda una adaptación, las carreras son distintas también. Cómo fue esa adaptación?

Santiago Baztarrica- Y sí, te sentís un poco como, no sé, como que estás en un habitáculo y sí, es distinto. Tenés que saber medir muy bien, tenés que tener en cuenta muy bien dónde están las ruedas del auto, porque no las ves, tenes sentir el auto cuando lo bloqueas, qué hace, porque capaz no es tan visual como en el Fórmula que, bueno, bloqueas una rueda delantera y ves que se queda humo y decís «bueno, estoy bloqueando». No, eso todo eso lo tenés que sentir un poco, a no ser que pegues una bloqueada que sea abismal, ¿no? Pero nada, son experiencias nuevas que la verdad es que muy contento y muy agradecido de poder vivirlas y encima que haya sido también como fue este año…contentísimo.

UPP- ¿Te quedás hasta febrero? Esto por lo menos en los papeles, puede surgir alguna llamada, alguna cosa que te haga partir por lo que decías, ¿no?

Santiago Baztarrica- Existe una posibilidad que tenga que ir y hacer una prueba más, conociendo a un compañero o algo.

UPP – ¿Una prueba en dónde?

Santiago Baztarrica- En el prototipo. Pero bueno, puede surgir o puede que no, así que nada. El plan sería así, febrero más o menos, mitad de febrero ya arrancar para allá. Pero bueno, ahora tengo todo este tiempo.Todos dicen «uh, ahora tenés vacaciones, está bueno», y no, ahora es donde más tenés que trabajar afuera del auto, moviéndote, buscando sponsors, publicidades, creciendo en todos los ámbitos, así que nada, y mejorando, acá es cuando realmente se mejora.



UPP- Tuviste, tenés el apoyo de empresas locales. Se te abren las puertas también de empresas europeas?

Santiago Baztarrica- Y es muy difícil. La verdad que una empresa europea…ojalá pase, pero es difícil. Yo creo que no sé si sería lo mismo para mí llevar una empresa de acá que una de all. Me gustaría más llevar de acá, o de Argentina mismo, antes que correr con una empresa de afuera. Pero bueno, obviamente siempre están las puertas abiertas. Un sponsor es un sponsor y me encantaría llevar cualquiera, pero es como que te sentís más representado, como que estás llevando en tu auto, eh no sé, es otra cosa.

UPP- Más allá de lo deportivo, estar en otro país, si bien tus viejos te fueron acompañando también, pero no deja de ser una experiencia en la cual te tenías que moverte. Cómo te adaptaste?

Santiago Baztarrica- Te digo que fue más difícil que el año pasado que estuve en España. Más que nada por el idioma y porque no estaba viviendo con ningún piloto ni nada. El año pasado sí estaba viviendo con el mismo equipo y capaz era un poco más llevadero. Este año estaba completamente completamente solo en Alemania, y lo que tiene Alemania es que en la vida cotidiana el inglés poco sirve, porque la verdad es que no te quieren hablar en inglés los alemanes. Les hablas en inglés y te contestan en alemán, y le decís en inglés «no sé alemán, por favor», y te vuelven a contestar en alemán y es tipo «me estás cargando». Y es así siempre, excepto cuando hacés una carrera, que ahí sí se habla inglés, pero si hay alemanes, hablan en alemán. Te tenés que arreglar un poco como podés, pero bueno, una experiencia nueva que la verdad estoy muy contento y muy agradecido de poder vivirlas, y encima que haya sido también como fue este año, contentísimo.